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Google不當利用使用者定位資料 歐盟判罰約4.6億美元

中央社都柏林21日綜合外電報導
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代表歐洲聯盟（EU）行使相關職權的愛爾蘭資料保護委員會今天針對美國科技業巨擘Go...
代表歐洲聯盟（EU）行使相關職權的愛爾蘭資料保護委員會今天針對美國科技業巨擘Google（谷歌）曾不當使用用戶的定位資料，宣布開罰4億300萬歐元（約4.6億美元）。美聯社

代表歐洲聯盟（EU）行使相關職權的愛爾蘭資料保護委員會今天針對美國科技業巨擘Google谷歌）曾不當使用用戶的定位資料，宣布開罰4億300萬歐元（約4.6億美元）。

法新社報導，愛爾蘭資料保護委員會（DPC）在聲明中說，針對Google對於使用者的網頁和應用程式（app）活動定位紀錄處理方式是否具合法性和公平性，他們在2020年2月展開調查，如今做出最終裁決，判定Google在2018年5月至2020年2月間違反歐盟的「通用資料保護規則」（General Data Protection Regulation，GDPR）。

愛爾蘭資料保護委員會副主任陶艾爾（Graham Doyle）指出，由於Google的不合格行為，民眾可能不知道自己的定位資料如何遭利用，例如用來向他們推送廣告以影響其行為，或用來推斷其喜好。

他還表示，Google保留使用者定位資料的時間超過必要期限，使其對於個人資訊控管失當的程度更加嚴重。

愛爾蘭資料保護委員會並說明，除了今天的開罰，他們先前已命令Google在6個月內讓資料處理方式符合規定。

Google則透過聲明表示：「本案圍繞我們過去的政策，這些政策其後已更新。自2019年起，我們已大幅改進我們的做法，並推出數項強大工具讓定位資料的管理不再繁複。」

精華 FAQ

  • 因為調查發現，Google在處理使用者網頁與app活動定位紀錄時，未符合合法與公平原則，且保留資料時間過長，違反歐盟GDPR規定。

  • DPC宣布對Google開罰4億300萬歐元，約4.6億美元；裁定其在2018年5月至2020年2月間違反歐盟通用資料保護規則。

  • Google表示，案件涉及的是過去的政策，而相關政策後來已更新；自2019年起也已大幅改善做法，並推出多項工具讓定位資料管理更簡單。

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