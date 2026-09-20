AI像超強颶風 吹翻科技巨頭的留才金招牌

員工股票獎勵機制，長期以來是Google這類美國大型科技公司留住員工的重要動力。(美聯社)

儘管員工股票獎勵機制錯綜複雜，但長期以來一直是美國大型科技公司留住員工的重要動力，尤其是從2022年底以來，Meta 、Alphabet、亞馬遜、蘋果和微軟 這些科技巨頭的股價，都至少翻了一倍。

但近年來大型科技公司不斷裁員，也讓一些員工意識到，他們的股票酬勞並非百分之百牢靠，因為一旦離開，尚未入帳的部分就瞬間化為烏有，為公司奉獻多年的心血立馬歸零。

在此同時，人工智慧（AI）的蓬勃發展，倒也開闢出另一條通往潛在財富的途徑。

對一些員工來說，多年來這類大公司配股的收益，讓他們擁有了足夠的經濟保障，可以照自己的意願離開。

現年29歲的茱莉，18歲起就夢想著成立一家公司。她曾在蘋果擔任產品設計師，坦言對前東家有著「愛恨交織」的複雜情感。她很感激在蘋果學到的東西，但也表示那裡的工作環境壓力實在很大，令人疲憊。她希望對自己的工作有更大的掌控權。

不過，茱莉也想確保自己能夠承擔離開的風險，她的目標是擁有三到五年的準備金。這時，她手中的蘋果股票派上了用場，「我在蘋果工作期間沒有賣掉任何股票，而且蘋果的業績一直很好」。

在蘋果工作近四年後，茱莉去年遞出了辭呈，專注於她的創業計畫Odd One，加入了自己之前利用下班和休假時間經營的藝術收藏品公司。她感覺時機成熟了，儘管離職代表尚未入帳的四分之一蘋果配股，也得就此放棄。

儘管員工股票獎勵有巨大的潛在收益，但何時加入公司、股票入帳時間表、公司股價表現、以及員工自己決定出售或持有股票的時機，與這些配股最終有多少收益落袋，密切相關。

一位前Meta員工就非常幸運：他2022年加入Meta時，該公司股價大跌，他因此以低價獲得了「大量」限制性股票單位。之後幾年，公司股價飆升。

但一位60多歲的前微軟員工表示，她在微軟工作十多年後，去年丟了飯碗，當時她仍持有大量微軟股票。起初，她認為自己的積蓄和股票，足以讓她好好享受退休生活，沒想到微軟股價之後出現一波跌勢，她開始質疑自己先前的算盤。

即使對於那些保住工作、卻懷有更多志向的員工來說，經濟上的誘因也終究有限。阿米瓦拉在權衡是否要辭去Google的工作去競選國會議員時，她說自己感受到了大型科技公司所謂的「金手銬」的誘惑。留下來有薪水、股票和穩定的工作，讓她可以繼續在經濟上供應她的移民父母。

阿米瓦拉最終還是離開了Google，也輸掉了選舉。但對她而言，重點不在於能否贏得選舉，或是能多拿到什麼股票收益，而是五年或十年後，她是否會後悔沒有抓住這個機會， 「我知道如果不這麼做，我會後悔。」

▼收聽一洲焦點Podcast：