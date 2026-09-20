輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

巴隆周刊（Barron's）報導，美股 上周可謂經歷兩場大考，結果都表現優異，充分展現韌性，代表若有重大事件點火，市場或許有望繼續挑戰高點。

回顧過去一周，第一個考驗出現在周一（14日），當時投資人糾結於這個想法：人工智慧（AI）公司Anthropic 和OpenAI 可能會故意放慢發展速度，以拯救人類免於超級智慧的殺戮。因為Anthropic執行長阿莫戴在前一個周末發表一篇報告，警告出於安全考慮，AI公司應該放慢研發速度，甚至呼籲對AI產業進行全面監管。

微軟不甘落後，宣布將在其研發過程中增加更多限制措施。

‧對AI前景的示警...不敵利誘

在那幾天前，Anthropic、也是前OpenAI研究員考克森（Jacob Coxon）本月辭職，理由是AI公司快馬加鞭開發，卻未採用妥善的安全協定，他擔心長此以往，AI「可能在2020年代結束前導致人類滅絕」。

AI開發商如果放慢成長腳步，當然就不需要像之前那樣大肆採購晶片。因此iShares半導體ETF當天暴跌5.6%，寫兩個月來最大單日跌幅，但這種悲觀的說法很快消退，這檔ETF之後四日天天收紅。費半指數也呈現一樣的走勢。

如此發展似乎代表市場認同美銀證券半導體分析師阿爾亞（Vivek Arya）提出的觀點。他寫道：「經濟利益實在太龐大，任何持續的、有意義的放緩，都是不可能的。」

他還說，由於華府不太可能對該產業進行監管，他預計「最終將會出現類似產業主導的自律監管，類似於金融業監管局（FINRA）或電影監管局（MPA）。」或許下一代Claude會貼上一個警告性標籤：「本模型對人類的威脅」。

在那兩天後，美股迎來第二場考驗。聯準會（Fed）16日宣布了三年來首次升息，並暗示可能繼續提高利率。股市起初對這項決定幾乎沒有反應，但隨著Fed主席華許開始解釋他的想法，史坦普500指數翻黑並收跌。

‧Fed露鷹爪...只帶來小擦傷

華許在記者會上說， 「我很難將整體金融狀況描述為緊縮」，「委員會普遍認同這一觀點。因此，我們收緊了部分寬鬆政策」。

由於華許很少開口，他說的每一句話都會被仔細解讀。在這種情況下，華許用「收回一些寬鬆」形容這次升息，市場就解讀為即便升息之後，政策仍然保持寬鬆。鑑於經濟處於充分就業狀態且通膨高於目標時，政策可能就不應該再寬鬆，這顯然暗示華許會毫不猶豫地進一步提高利率，以收回更多寬鬆。

當CNBC資深經濟記者萊斯曼（Steve Liesman）問道，目前聯邦資金利率相對於所謂的「中性利率」處於什麼位置時，事情變得有些奇怪。華許回答，雖然他認為「中性利率」的概念「從學術角度來看」很有趣，但這個概念「對我們今天做出的決策沒有實際影響」。

這是一個令人費解的立場。經濟學家薩姆（Claudia Sahm）寫道，「在沒有設定中性利率的情況下，怎麼能說我們『減少了寬鬆政策』？」「中性利率正是寬鬆和緊縮政策之間的分界」。

有人認為，華許想透過一系列有效的升息，維持經濟平衡，但又不想激怒他的老闆川普，這就解釋了為什麼他避免發布前瞻性指引，而是巧妙地暗示，未來還會升息。

但無論如何，市場還是很快就回過神，Fed宣布升息的隔天，美股大盤史坦普500指數飆升1.14%，創一個多月的最佳單日表現。市場顯然認為，就算聯準會今年再升息兩次，對史坦普500成分股的影響也可能有限，因為這些公司對債務的依賴程度已大為降低，他們的淨債務與EBITDA（息前稅前折舊攤銷前盈餘）的比率，已從十年前的1.7降至1.3。而且，獲利成長率仍高達26%左右。

‧泡沫沒出現...就待利多點火

而比短期利率走勢更重要的是，聯準會能否維持其信譽，並加強因應未來經濟衰退的能力。華許領導下的聯準會，顯然採取了正確的作法。

自8月4日以來，史坦普500指數一直在3.2%的區間內狹幅波動。這是一個健康的盤整期，根據FactSet的數據，史坦普500指數的預期本益比已從今年初的22.2倍，降到這波盤整期初的20.3倍，再降至目前的19.2倍。

高盛首席美國股票策略師史奈德寫道，由於股價未跟上獲利飆升的步伐，短期估值並未顯示出泡沫的跡象。這意味著股市可能正在積蓄力量，準備再創新高。前提是企業獲利保持強勁，且經濟衰退依舊非常遙遠。