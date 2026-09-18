人民幣漲破6.7關口「美元走弱」是主因

人民幣匯率18日迎來重要突破，離岸、在岸人民幣對美元匯率雙雙升破6.7關卡。(中通社)

人民幣匯率 18日迎來重要突破，離岸、在岸人民幣對美元匯率雙雙升破6.7關卡。有分析認為，人民幣升值主因是美元走弱，市場擔憂美國通膨及美債供給壓制了美元指數。

18日，在岸、離岸人民幣兌美元雙雙創下2023年1月以來新高。當日，中國外匯交易中心公布，人民幣兌美元中間價報6.7521，較前一交易日調高59個基點。

對此，中國中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生18日接受香港中通社採訪時指出，聯準會 升息落地後美元衝高回落，市場已提前消化其影響。內部因素來看，中國出口韌性強，貿易順差維持高位，出口企業集中結匯帶來持續人民幣需求，中國央行（人民銀行）中間價偏強穩定預期。內外因素疊加推動人民幣走強。前期積累的美元頭寸（外匯部位）集中結匯放大漲勢，人民幣連續上漲創新高，當前是供需驅動的合理行情，並非炒作升值。

劉春生指出，短期人民幣仍有偏強動能，但快速衝高空間有限。一方面企業結匯紅利將逐步釋放；另一方面，升值過快會削弱出口競爭力。央行會用宏觀審慎工具平滑升值節奏，大概率從快速上漲轉為震盪和雙向波動，不會單邊持續上漲。

另外，對於在岸、離岸人民幣走強，東方金誠首席宏觀分析師王青分析稱，一是聯準會升息效應釋放後，隔夜美元指數衝高回落；二是近期人民幣中間價持續向偏強方向調整。

王青進一步指出，近期受海外主要經濟體貨幣政策調整，美日兩國聯手干預匯市，以及中東局勢波動等影響，全球匯市波動加劇，人民幣總體保持穩中偏強走勢。從內部來看，當前中國外部經貿環境整體穩定，出口持續高增，中國宏觀經濟保持穩中有進勢頭，人民幣匯率有較強支撐。

美國聯邦準備理事會（聯準會）16日宣布，將聯邦基金利率目標區間上調25個基點至3.75%至4%之間的水平，為自2023年7月以來首次升息。

聯準會升息落地之後，人民幣匯率後續將如何走？

王青判斷，短期內人民幣匯率有望延續穩中偏強走勢。不過，後期要關注中國出口增速變化，以及海外主要經濟體貨幣政策調整等因素對美元指數的影響。預計接下來人民幣大體上會保持與美元反向波動、波幅相對較小的運行格局。

王青預計，年底前人民幣匯率核心波動區間在6.7至6.9之間，全年人民幣匯率走勢有可能「先升後穩」。