油價下跌 債券殖利率上升 三大指數變動平淡 費半漲逾1%

美股18日早盤變動不大，油價下跌但債券殖利率走升。 路透

美股18日早盤漲跌互見，但變動不大，在市場缺乏影響走勢的新消息之際，油價 下跌和美債殖利率 走高，釋出了不一致訊號。

道瓊工業指數18日早盤下跌187點，或0.3%，史坦普500指數和那斯達克指數卻分別小漲不到0.1%和0.3%；費城半導體指數上漲1.1%；台積電ADR則漲0.5%。

國際油價18日下跌幫助緩和通膨 疑慮，但美債殖利率的高升卻又打壞投資人對股市的興趣。布蘭特原油期貨18日下跌0.5%至每桶約104美元。美國10年期公債殖利率18日上升4.1個基點至4.988%。

在多名科技業高層敦促放慢人工智慧（AI）開發後，投資人本周也重新評估AI需求前景。科技股18日早盤漲跌互見，Google母公司Alphabet大漲約3%，臉書母公司Meta和微軟分別各下跌0.7%，輝達股價則接近平盤。

另外，「股神」巴菲特18日宣布將卸任波克夏董事長，並轉任榮譽董事長，波克夏B股早盤下跌約0.2%。

18日適逢每季一次的衍生性商品到期日，包括股票選擇權、指數選擇權與期貨合約同步到期結算，是所謂的「三巫日」，通常會推高成交量並加劇市場波動。