特斯拉Model Y全球最低價在日本 比勞力士手表還便宜
在日圓貶值和日本政府今年慷慨補助帶動下，特斯拉最受歡迎的電動車Model Y在日本創下全球最低價，每輛僅要不到2.3萬美元，甚至比在東京買一只勞力士Datejust手表還便宜。
特斯拉Model Y日本官方定價為560萬日圓，但住在東京的買家將可享有最高約200萬日圓的國家和市府補助，因此每輛最低只要360萬日圓（22,889美元）就可購得。透過相同補助，Model 3甚至只要每輛330萬日圓。
東京價格甚至低過競爭激烈的中國市場，當地Model Y起跳價為人民幣約26.35萬元（39,344美元）。在美國，即使是加州提供了首次購買電動車買家最高3,500美元獎勵，每輛Model Y也仍要逾3.6萬美元。台灣Model Y官方售價最低為新台幣189.99萬元（5.97萬美元）。
特斯拉一直在其日本廣告中強調政府補助，以搶攻這個被當地本土品牌主宰的市場。Model Y為日本今年上半年進口最多的車輛。特斯拉在上海工廠生產這款運動休旅車（SUV）。
美國總統川普一直致力在推動更多美國車在日本販售。兩國正關注去年為使川普同意調降汽車進口關稅而訂下的5,500億美元投資倡議。
主因是日圓貶值，加上日本政府今年提供較慷慨的國家與市府補助，讓東京買家實際支付金額大幅下降，Model Y因此成為全球最低價。 Model Y日本官方定價為560萬日圓，但東京買家可獲最高約200萬日圓補助，最低只要360萬日圓，也就是22,889美元即可入手。 特斯拉在日本廣告中刻意強調政府補助，藉此吸引消費者進入本土品牌主導的市場；其中Model Y今年上半年也成為日本進口最多的車輛。
精華 FAQ
主因是日圓貶值，加上日本政府今年提供較慷慨的國家與市府補助，讓東京買家實際支付金額大幅下降，Model Y因此成為全球最低價。
Model Y日本官方定價為560萬日圓，但東京買家可獲最高約200萬日圓補助，最低只要360萬日圓，也就是22,889美元即可入手。
特斯拉在日本廣告中刻意強調政府補助，藉此吸引消費者進入本土品牌主導的市場；其中Model Y今年上半年也成為日本進口最多的車輛。
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