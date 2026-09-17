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安世半導體切割聞泰科技 攜手印度塔塔電子生產晶片

中央社阿姆斯特丹17日綜合外電報導
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荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）與塔塔電子17日宣布合作計畫，未來將...
荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）與塔塔電子17日宣布合作計畫，未來將在印度共同生產與封裝晶片，展現與中國母公司聞泰科技（Wingtech）分道揚鑣的決心。路透

荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）與塔塔電子今天宣布合作計畫，未來將在印度共同生產與封裝晶片，展現與中國母公司聞泰科技（Wingtech）分道揚鑣的決心。

路透報導，根據這項協議，安世半導體與塔塔電子（Tata Electronics）將在塔塔位於多雷拉（Dholera）斥資110億美元興建的廠房，生產多款電源控制晶片。雙方表示，兩家公司也將在塔塔位於賈吉羅德（Jagiroad）的工廠，合作進行晶片測試與封裝。

兩家公司也將合作開發多項技術，但雙方並未透露財務條款細節。

塔塔電子執行長泰克（Randhir Thakur）透過聲明表示：「塔塔電子致力在印度打造具全球競爭力的整合型半導體製造生態系，這項全面合作是重要的一步。」

安世半導體是重要的基礎晶片製造商，產品廣泛用於汽車與消費性電子產業。它與聞泰科技持續至今的紛爭，起因於荷蘭政府2025年9月的介入。荷蘭政府當時表示，此舉旨在防止公司將業務移往中國。

北京當局隨後反制，暫時禁止出口在東莞封裝的安世半導體晶片，結果多家車廠面臨控制晶片短缺。

在歐洲各國撤回對安世半導體所採取的監管禁令後，雙方對立已有緩和，不過這家公司仍依國家界線分裂。荷蘭法院已剝奪聞泰科技對安世半導體的控制權，安世半導體目前與塔塔電子的這項合作，是由現任經營團隊決定。

印度塔塔電子（Tata Electronics）logo。路透
印度塔塔電子（Tata Electronics）logo。路透

精華 FAQ

  • 雙方將在印度共同生產多款電源控制晶片，並由塔塔電子負責相關測試與封裝作業，同時也會合作開發多項技術，但未公布具體財務條款。

  • 合作重點在塔塔位於多雷拉、斥資110億美元興建的廠房進行晶片生產，另在賈吉羅德工廠進行晶片測試與封裝，形成較完整的在地供應鏈。

  • 爭端起於荷蘭政府在2025年9月介入，稱是為防止業務移往中國；其後北京反制限制出口，荷蘭法院也剝奪聞泰科技的控制權，使安世逐步與母公司切割。

印度 賈吉

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