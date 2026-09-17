我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美官員證實：習近平下周訪美川普將親自接機

退休只是過渡階段 2成美國人年過65還在工作

美股向全天候交易跨一大步 SEC放行代幣化股票

編譯廖玉玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國SEC為「代幣化股票」提出「創新豁免」的途徑，讓「數位版美股」 在區塊鏈上交...
美國SEC為「代幣化股票」提出「創新豁免」的途徑，讓「數位版美股」 在區塊鏈上交易。(路透)

一項加密貨幣法案本周稍早在聯邦參議院闖關失敗，但美國證管會（SEC）17日發布命令，為「代幣化股票」（Tokenized stock）提出「創新豁免」（innovation exemption），也就是開闢一條為期五年的監管通道，允許特定平台在區塊鏈上發行「數位版的美國股票」，讓美股離全天候交易更近一步。

目前交易美股有規定的開盤和收盤時間，但區塊鏈是24小時不打烊。如果把股票變成像虛擬貨幣一樣的數位代幣，未來可能連周末或半夜三更，隨時隨地都能交易美股。

由於這項政策是在攸關加密貨幣市場結構的《清晰法案》（Clarity Act）於參院闖關失敗兩天後推出，反映出SEC轉向利用自身既有權力，規範數位資產市場。

SEC主席艾特金斯在一份聲明中表示：「儘管許多人不懈努力，但國會未能成功推進《清晰法案》。因此，今天SEC在其法定權限範圍內，邁出重要一步，透過促進某些代幣化股票的鏈上交易，將美國的資本市場帶入數位時代。」 

所謂的「創新豁免」，是SEC為某些交易平台和流動性提供者提供必要的監管豁免，以促進代幣化股票交易，前提是它們滿足特定條件。

其中兩項條件已成為投資界爭論的焦點：股票代幣持有者必須保留與傳統股權持有者相同的權利，且公司必須能夠反對將其證券以代幣形式表示。 

這項為期五年的豁免，雖然不是正式的規則制定程序，但目標在於促進市場活動，以便為最終規則的制定提供參考，甚至可能幫助國會確定是否需要再制定新法規。

這項豁免對渴望進入美國市場的加密幣業者無疑是一劑強心針，但許多產業人士仍擔心，因為仍缺少相關立法，一旦監管部門甚至政府改朝換代，這項豁免隨時可能遭撤銷。   

代幣化的意思是在區塊鏈網路上發行公開交易證券、現實世界資產或任何其他形式價值的數位版本，已成為市場上一個備受關注的話題，因為區塊鏈技術有可能提高金融資產的可及性和流動性。 

隨著代幣化的普及，它可能會改變證券的交易和結算方式，有可能實現全天候交易，並使代幣化資產更容易與基於區塊鏈的金融基礎設施整合。

然而也存在一些潛在的缺點，例如交易活動較少時，波動性會增加，價格更容易大幅波動。

最新提出的創新豁免措施，包括交易量限制，以降低潛在風險和大幅波動。

精華 FAQ

  • SEC發布5年期「創新豁免」，允許特定平台與流動性提供者在區塊鏈上交易代幣化股票，藉此為數位版美股建立監管通道，並為後續正式規則與立法提供市場實證。

  • 因為股票若被做成區塊鏈代幣，交易就能像加密貨幣一樣24小時進行，不受傳統開盤與收盤時間限制，理論上可延伸到周末與深夜，提升交易彈性與可及性。

  • 爭議焦點在於代幣持有者需保留與傳統股東相同權利，且公司可反對證券被代幣化；同時SEC也加入交易量限制，以降低流動性不足時的波動與價格劇烈震盪。

美股 參院 加密貨幣

上一則

美股早盤／油價跌 Fed升息隔天股債齊揚 費半噴逾3％

下一則

Fed日後會愈來愈「鴿」？華爾街大多頭：3理由看漲美股

延伸閱讀

南韓傳統證券代幣化 明年2月上線

南韓傳統證券代幣化 明年2月上線
哈塞特持500萬美元Coinbase股票 自稱迴避就沒利益衝突？

哈塞特持500萬美元Coinbase股票 自稱迴避就沒利益衝突？
4共和黨人倒戈 參院卡關加密幣監管法案

4共和黨人倒戈 參院卡關加密幣監管法案
創亞洲先例 韓股盤後交易新制上路 可交易至晚間8時

創亞洲先例 韓股盤後交易新制上路 可交易至晚間8時

熱門新聞

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

2026-09-14 19:56
運動品牌耐吉(Nike)登上「史坦普100指數」(S&P 100 index)大約18年，但從21日起將遭剔除。(路透)

市值5年縮水78% NIKE將遭史坦普100指數剔除

2026-09-10 09:02
iPhone Duo展開後配備7.6吋內螢幕，創下iPhone歷來最大螢幕紀錄。美聯社

蘋果折疊機iPhone Duo登場 7.6吋售價$1999起

2026-09-09 15:45
字節跳動創辦人張一鳴。（路透）

亞洲首富換人做 張一鳴身家飆破1055億美元登頂 靠AI比7年前爆富8倍

2026-09-16 03:40
全球債市賣壓沉重，殖利率指標升至2007年以來最高。圖為紐約證交所。(歐新社)

全球債市拋售 從美債燒到亞債 央行升息大潮將至？

2026-09-11 00:35
美國勞工部公布8月生產者物價指數（PPI）月增0.4%，符合外界預期。（歐新社）

美國8月PPI符合預期 美股期指挫低

2026-09-10 10:07

超人氣

更多 >
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感
愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女

愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女
美網情緒失控代價多高？莎芭蓮卡冠軍沒了還被罰7500元

美網情緒失控代價多高？莎芭蓮卡冠軍沒了還被罰7500元
郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元

郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元