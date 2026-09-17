美股向全天候交易跨一大步 SEC放行代幣化股票

美國SEC為「代幣化股票」提出「創新豁免」的途徑，讓「數位版美股」 在區塊鏈上交易。(路透)

一項加密貨幣 法案本周稍早在聯邦參議院闖關失敗，但美國證管會（SEC）17日發布命令，為「代幣化股票」（Tokenized stock）提出「創新豁免」（innovation exemption），也就是開闢一條為期五年的監管通道，允許特定平台在區塊鏈上發行「數位版的美國股票」，讓美股 離全天候交易更近一步。

目前交易美股有規定的開盤和收盤時間，但區塊鏈是24小時不打烊。如果把股票變成像虛擬貨幣一樣的數位代幣，未來可能連周末或半夜三更，隨時隨地都能交易美股。

由於這項政策是在攸關加密貨幣市場結構的《清晰法案》（Clarity Act）於參院 闖關失敗兩天後推出，反映出SEC轉向利用自身既有權力，規範數位資產市場。

SEC主席艾特金斯在一份聲明中表示：「儘管許多人不懈努力，但國會未能成功推進《清晰法案》。因此，今天SEC在其法定權限範圍內，邁出重要一步，透過促進某些代幣化股票的鏈上交易，將美國的資本市場帶入數位時代。」

所謂的「創新豁免」，是SEC為某些交易平台和流動性提供者提供必要的監管豁免，以促進代幣化股票交易，前提是它們滿足特定條件。

其中兩項條件已成為投資界爭論的焦點：股票代幣持有者必須保留與傳統股權持有者相同的權利，且公司必須能夠反對將其證券以代幣形式表示。

這項為期五年的豁免，雖然不是正式的規則制定程序，但目標在於促進市場活動，以便為最終規則的制定提供參考，甚至可能幫助國會確定是否需要再制定新法規。

這項豁免對渴望進入美國市場的加密幣業者無疑是一劑強心針，但許多產業人士仍擔心，因為仍缺少相關立法，一旦監管部門甚至政府改朝換代，這項豁免隨時可能遭撤銷。

代幣化的意思是在區塊鏈網路上發行公開交易證券、現實世界資產或任何其他形式價值的數位版本，已成為市場上一個備受關注的話題，因為區塊鏈技術有可能提高金融資產的可及性和流動性。

隨著代幣化的普及，它可能會改變證券的交易和結算方式，有可能實現全天候交易，並使代幣化資產更容易與基於區塊鏈的金融基礎設施整合。

然而也存在一些潛在的缺點，例如交易活動較少時，波動性會增加，價格更容易大幅波動。

最新提出的創新豁免措施，包括交易量限制，以降低潛在風險和大幅波動。