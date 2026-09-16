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聯準會升息抗通膨頂住川普壓力 白宮批：令人遺憾

Fed決策／華許：通膨居高太久 穩定物價是當務之急

編譯陳律安／綜合外電
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聯準會主席華許在記者會上強調，通膨已居高太久。歐新社
聯準會主席華許在記者會上強調，通膨已居高太久。歐新社

聯準會（Fed）會後記者會上，主席華許開場時就強調，無論是他本人或同僚決策官員，都不滿意目前的通膨增速，拖累美股三大指數16日盤中由紅翻黑。

他開場時說：「我們目前主要聚焦於職責中的物價穩定目標。事實很清楚，通膨太高，而且已持續太久。」

華許說：「從今年夏季的通膨數據，我並未看出通膨的基本趨勢已明顯改善。」他指出，近期消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）數據中，仍有太多項目的六個月及12個月漲幅超過3%。他表示，目前最主要關注焦點是維持物價穩定。

他談及經濟處境最艱困的美國民眾，「持續的經濟擴張、穩健的勞動市場及穩定的物價，最能讓經濟處境最艱困的人受益」。

華許表示，從上次會議到本次會議間，有三件事出現變化，促成了升息的決定：首先，近幾周的數據顯示經濟強勁，尤其是勞動市場；此外，夏季通膨仍高於Fed設定的物價年增2%目標。最後，他表示，地緣政治情勢也促使前景改變，但並未直接提及美國與伊朗在中東的戰爭。

他說：「這三項因素共同促成了今天堅定且一致通過的決定。」

華許拒絕回答有關他與總統川普互動的問題。川普近幾個月來一直呼籲降息。他說：「關於我與總統的談話，我無可奉告。」

華許也說，升息決定並非由市場主導。

他表示：「我們今天做出這項決定，是根據我們對當前情勢的評估、對就業走勢的評估，以及對經濟強度的判斷。有時市場會試圖預判我們的決策結果。我會觀察市場價格，看看其中傳達什麼訊息。但今天的決定是由我們自己做成。」

精華 FAQ

  • 他認為通膨已經太高且持續太久，夏季數據也看不出基本趨勢改善；同時經濟與勞動市場仍強，這些因素讓Fed更傾向升息。

  • 他指出近期CPI與PPI中，仍有太多項目的6個月與12個月漲幅超過3%，顯示通膨壓力並未明顯消退，未達Fed的2%目標。

  • 華許說共有3項變化促成決定：近期經濟數據尤其勞動市場很強、夏季通膨仍高於2%目標，以及地緣政治情勢讓前景出現改變。

聯準會 美股 華許

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