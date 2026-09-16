我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打

美國防部官員未現身北京香山論壇 改國防武官出席

「AI機會像天上掉金子」手快才接得到 彭博盤點7家隱形贏家

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI熱潮創造的贏家不只是模型與晶片業者，彭博資訊盤點發現，從台灣、中國到瑞士，至...
AI熱潮創造的贏家不只是模型與晶片業者，彭博資訊盤點發現，從台灣、中國到瑞士，至少有七家深耕滑軌、微型鑽針、真空閥與先進陶瓷等小眾市場的製造商，掌握住AI供應鏈裡不起眼卻難以取代的環節，合計為主要股東增加逾620億美元財富。路透

AI熱潮創造的贏家不只是模型與晶片業者，彭博資訊盤點發現，從台灣、中國到瑞士，至少有七家深耕滑軌、微型鑽針、真空閥與先進陶瓷等小眾市場的製造商，掌握住AI供應鏈裡不起眼卻難以取代的環節，合計為主要股東增加逾620億美元財富。

台灣川湖科技（2059）就是其中之一。AI伺服器重達數百磅，無論裝進機櫃或抽出維修，都少不了滑軌。川湖估計已掌握逾70%的高階AI伺服器導軌市場。

自ChatGPT於2022年11月問世以來，川湖市值不到四年暴增逾30倍至430億美元。創辦人林聰吉截至8月下旬身家達194億美元。他今年曾一度超越廣達（2382）董事長林百里，登上台灣首富。

川湖總經理林淑珍形容，「AI機會就像天上掉下金子」，但落下的速度驚人，不夠快就接不到。

AI產品快速換代，迫使供應商縮短開發時程。川湖目前可在客戶提出需求後數周內交出原型，工程團隊已由早年的七人擴至逾500人。

類似的隱形贏家還包括對岸的廣東鼎泰高科，專門生產用來在印刷電路板鑽出微小孔洞的微型鑽針。AI伺服器效能愈高、電路板愈複雜，對高精密度工具的需求就愈大。

據估計，鼎泰已成為全球銷量最大的PCB鑽針廠。這為創辦人王馨創造了巨額財富，截至8月27日，她的身價是120億美元。

台灣的嘉澤（3533）則是全球最大CPU插槽供應商，這項關鍵零組件負責傳輸電力與資料訊號。另外，專攻AI晶片散熱的健策（3653）也搭上這波熱潮。

其他贏家還包括瑞士真空閥製造商VAT集團、中國先進陶瓷製造商潮州三環，以及美國資安公司Fortinet。

川湖仍擔心AI投資熱潮能持續多久，以及能否及時推出下一代產品。該公司正擴大台美產能，休士頓廠預計9月試產，台灣也規畫明年增設新廠。

精華 FAQ

  • 這些公司多深耕滑軌、微型鑽針、真空閥、先進陶瓷等小眾零組件，雖不屬於最受矚目的模型或晶片業，但卻掌握AI供應鏈中不可或缺的關鍵環節。

  • 川湖掌握逾70%的高階AI伺服器導軌市場，伺服器重量大、拆裝都需要滑軌，因此需求強勁。ChatGPT問世後其市值暴增逾30倍，創辦人身家也大幅上升。

  • 內文提到廣東鼎泰高科、嘉澤、健策，以及瑞士VAT集團、中國潮州三環和美國Fortinet等公司。它們分別受惠於PCB鑽針、CPU插槽、散熱與其他AI相關需求。

供應鏈 瑞士

上一則

傳SK海力士與英特爾洽商 擬首次在美生產記憶體

延伸閱讀

亞洲首富換人做 張一鳴身家飆破1055億美元登頂 靠AI比7年前爆富8倍

亞洲首富換人做 張一鳴身家飆破1055億美元登頂 靠AI比7年前爆富8倍
AI狂潮不僅帶旺Nvidia 電力與散熱供應商也大啖7兆美元商機

AI狂潮不僅帶旺Nvidia 電力與散熱供應商也大啖7兆美元商機
Meta自製AI晶片明年上陣 查克柏格拒全業界一起踩煞車

Meta自製AI晶片明年上陣 查克柏格拒全業界一起踩煞車
彭博：DRAM供需緊俏格局不變 恐短缺到2030年

彭博：DRAM供需緊俏格局不變 恐短缺到2030年

熱門新聞

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

2026-09-14 19:56
運動品牌耐吉(Nike)登上「史坦普100指數」(S&P 100 index)大約18年，但從21日起將遭剔除。(路透)

市值5年縮水78% NIKE將遭史坦普100指數剔除

2026-09-10 09:02
iPhone Duo展開後配備7.6吋內螢幕，創下iPhone歷來最大螢幕紀錄。美聯社

蘋果折疊機iPhone Duo登場 7.6吋售價$1999起

2026-09-09 15:45
全球債市賣壓沉重，殖利率指標升至2007年以來最高。圖為紐約證交所。(歐新社)

全球債市拋售 從美債燒到亞債 央行升息大潮將至？

2026-09-11 00:35
美國勞工部公布8月生產者物價指數（PPI）月增0.4%，符合外界預期。（歐新社）

美國8月PPI符合預期 美股期指挫低

2026-09-10 10:07
儘管新出爐的美國數據顯示通膨依舊頑強，美股11日早盤仍大漲逾600點。 路透

油價下跌道瓊大漲逾600點 通膨數據超預期 Fed升息機率增

2026-09-11 10:40

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天