「AI機會像天上掉金子」手快才接得到 彭博盤點7家隱形贏家

AI熱潮創造的贏家不只是模型與晶片業者，彭博資訊盤點發現，從台灣、中國到瑞士，至少有七家深耕滑軌、微型鑽針、真空閥與先進陶瓷等小眾市場的製造商，掌握住AI供應鏈裡不起眼卻難以取代的環節，合計為主要股東增加逾620億美元財富。路透

AI熱潮創造的贏家不只是模型與晶片業者，彭博資訊盤點發現，從台灣、中國到瑞士 ，至少有七家深耕滑軌、微型鑽針、真空閥與先進陶瓷等小眾市場的製造商，掌握住AI供應鏈 裡不起眼卻難以取代的環節，合計為主要股東增加逾620億美元財富。

台灣川湖科技（2059）就是其中之一。AI伺服器重達數百磅，無論裝進機櫃或抽出維修，都少不了滑軌。川湖估計已掌握逾70%的高階AI伺服器導軌市場。

自ChatGPT於2022年11月問世以來，川湖市值不到四年暴增逾30倍至430億美元。創辦人林聰吉截至8月下旬身家達194億美元。他今年曾一度超越廣達（2382）董事長林百里，登上台灣首富。

川湖總經理林淑珍形容，「AI機會就像天上掉下金子」，但落下的速度驚人，不夠快就接不到。

AI產品快速換代，迫使供應商縮短開發時程。川湖目前可在客戶提出需求後數周內交出原型，工程團隊已由早年的七人擴至逾500人。

類似的隱形贏家還包括對岸的廣東鼎泰高科，專門生產用來在印刷電路板鑽出微小孔洞的微型鑽針。AI伺服器效能愈高、電路板愈複雜，對高精密度工具的需求就愈大。

據估計，鼎泰已成為全球銷量最大的PCB鑽針廠。這為創辦人王馨創造了巨額財富，截至8月27日，她的身價是120億美元。

台灣的嘉澤（3533）則是全球最大CPU插槽供應商，這項關鍵零組件負責傳輸電力與資料訊號。另外，專攻AI晶片散熱的健策（3653）也搭上這波熱潮。

其他贏家還包括瑞士真空閥製造商VAT集團、中國先進陶瓷製造商潮州三環，以及美國資安公司Fortinet。

川湖仍擔心AI投資熱潮能持續多久，以及能否及時推出下一代產品。該公司正擴大台美產能，休士頓廠預計9月試產，台灣也規畫明年增設新廠。