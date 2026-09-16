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傳蘋果擬推AI伺服器 採NVIDIA技術搶企業市場

編譯吳孟真／綜合外電
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蘋果據傳擬推出AI伺服器，並可能採用輝達（NVIDIA）的互連技術。路透
蘋果據傳擬推出AI伺服器，並可能採用輝達（NVIDIA）的互連技術。路透

科技媒體The Information 16日引述知情人士報導，蘋果研擬在一款規劃中的企業用伺服器中，搭載自研晶片，且可能採用輝達NVIDIA）的NVLink Fusion互連技術，藉此重返伺服器市場。蘋果股價早盤聞訊上漲0.3%。

蘋果目前已在休士頓生產自家伺服器，但據傳正評估推出可對外銷售的機架式伺服器產品，銷售對象包含AI開發商、其他企業和政府。傳聞中的產品主要有兩款，其一搭載兩顆M8 Ultra晶片，另一款則配備四顆仍未發布、且尚在早期開發階段的M8 Ultra處理器。

蘋果據稱也考慮採用NVLink Fusion這項高頻寬、低延遲的互連技術。該技術可讓企業將自家晶片與AI加速器，直接接入輝達先進的資料中心基礎設施。輝達近來已開放相關技術，供其他業者取得授權並採用。

規劃中的伺服器產品可能在2029年上市，主攻AI推論市場。然而，這類硬體價格勢必相當高昂，目前不清楚哪些客戶有能力負擔。

蘋果當年停產Xserve後，便退出伺服器業務，如今可能以M8 Ultra晶片重新進軍該市場，並全面整合輝達NVLink Fusion技術。企業與政府也是當年Xserve主要鎖定的客群。

據稱，特納斯在該計畫約莫一年前在蘋果內部萌芽時，就已經表示支持。而該計畫也確實需要新任執行長的全力支持，因為蘋果必須在計畫正式啟動前，就提前採購數量極為龐大、價格高昂的零組件。

精華 FAQ

  • 報導指蘋果規劃中的機架式伺服器，主要鎖定AI開發商、其他企業與政府客戶，並以AI推論需求為核心，意在重新進軍伺服器市場。

  • 傳聞產品將搭載蘋果自研晶片，可能是2顆M8 Ultra或4顆仍在早期開發的M8 Ultra處理器，並考慮導入NVIDIA NVLink Fusion互連技術。

  • NVLink Fusion屬於高頻寬、低延遲互連技術，可讓企業把自家晶片與AI加速器直接接入NVIDIA資料中心基礎設施，提升整體運算與部署效率。

輝達 休士頓 NVIDIA

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