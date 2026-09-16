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儘管通膨讓日子苦哈哈 日本玩家手遊課金不減反增

編譯易起宇／綜合外電
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日本政府調查顯示，雖然通膨迫使家庭限縮其他支出，但玩家手遊課金卻不減反增。路透
日本政府調查顯示，雖然通膨迫使家庭限縮其他支出，但玩家手遊課金卻不減反增。路透

日本政府調查顯示，雖然通膨迫使家庭限縮了其他支出，但花在遊戲內「課金」的支出卻反而增加。

總務省調查顯示，在剔除通膨影響後，日本家庭7月花在包含遊戲內購買和周邊設備的「遊戲軟體等」支出，比去年同期增長140%，為連續第八個月增長。此項調查共訪調約9,000戶兩人以上組成的家庭。

總務省表示，增長主因是手遊課金。日本家庭每年平均花在遊戲軟體上的支出，2025年已達到2,306日圓，為2010年來最高，且十年來增長了一倍。

日本家庭7月平均整體支出為30萬1,245日圓（1,950美元），經通膨調整後年減3.6%，並為連續第八個月下滑。其中食品支出下滑1.3%，但遊戲相關支出卻持續增長。

但也並非所有玩家都增加支出。據日本公司Cross Marketing今年調查，每月至少玩一次手遊的玩家最近一個月平均支出7,396日圓，比上回調查下滑6.8%，但和2023年的5,885日圓相比仍高。該公司表示，這些支出「可能受到一小群高投入玩家帶動」。

手遊通常採取基本免費、但額外服務付費的「免費增值」（Freemium）模式，其中許多更使用隨機抽獎獲得稀有寶物的「轉蛋」機制。

東洋研究顧問分析師安田秀樹表示，「有些轉蛋甚至還限時提供，這種稀有性讓玩家即使可能飯錢減少，也要獲得特定寶物」。他並表示，無現金支付的普及也鼓勵了玩家消費。

精華 FAQ

  • 主要原因是手遊課金帶動。總務省調查顯示，剔除通膨後，7月「遊戲軟體等」支出年增140%，且已連續8個月上升，顯示玩家在遊戲內購買上的支出仍相當強勁。

  • 7月日本家庭平均整體支出為30萬1,245日圓，經通膨調整後年減3.6%，並連續8個月下滑；但食品支出只減1.3%，遊戲相關支出卻持續增長，形成明顯反差。

  • 文章指出，免費增值與轉蛋機制提升付費誘因，限時稀有道具更刺激消費；同時無現金支付普及也降低付款阻力，因此即使整體預算吃緊，部分玩家仍願意加碼課金。

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