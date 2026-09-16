美股早盤／靜候Fed決策 費半續揚 英特爾與SK海力士衝高

美股四大指數16日早盤漲跌互見。路透

聯準會（Fed）預料將在16日會議上升息1碼，有助緩和通膨惡化的憂慮，美股 四大指數16日早盤漲跌互見。

道瓊工業指數早盤下跌0.2%，但史坦普500指數上漲0.1%，那斯達克 指數漲0.4%，費城半導體指數勁揚1%。

台積ADR走高1%，輝達走高1%。

英特爾 大漲6%、SK海力士ADR上揚2%。路透引述消息人士報導，SK海力士與英特爾洽談，打算首次在美國生產記憶體。可能情況之一是，SK海力士租用英特爾俄亥俄州廠的部分土地。但SK海力士說，這是試探性會談，尚未做出決定。

光通訊股表現佳，Lumentum與Coherent均揚升4%。

美國業界報告顯示，美國石油庫存回升，促使油價走低，有助穩定市場情緒。另外，美國8月零售銷售出現五個月來最大升幅，月增1.2%，高於市場預期的月增0.8%，也超過7月修正後的月減0.5%，顯示儘管通膨憂慮高漲，家庭仍持續採購。

市場估計，Fed 16日會議升息機率超過九成，並認為12月會再次升息。專家表示，通膨超標、能源價格攀升、就業穩健，經濟強勁，都指向需要政策緊縮。BMO財富管理的Carol Schleif說：「要是Fed不動手，股市會感到失望。」