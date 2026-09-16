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Fed升息箭在弦上 黃金4300美元還能追？三大首席揭金價下一步

記者戴玉翔黃于庭／台北即時報導
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國際金價16日重新站上每英兩4,300美元，美國聯準會（Fed）利率決策進入倒數...
國際金價16日重新站上每英兩4,300美元，美國聯準會（Fed）利率決策進入倒數，市場押注升息1碼機率已超過九成。（路透）

國際金價16日重新站上每英兩4,300美元，美國聯準會（Fed）利率決策進入倒數，市場押注升息1碼機率已超過九成。三大首席經濟學家認為，由於升息預期已高度反映，這次Fed是否如預期升息固然重要，但真正牽動金價的將是Fed主席華許（Kevin Warsh）會後談話及最新點陣圖，尤其市場是否進一步形成12月再升息1碼的預期，將左右美元及黃金下一步走勢。

富邦金首席經濟學家羅瑋表示，預期Fed此次將升息，升息後首先要看華許的發言，如果仍抱持鷹派立場，市場可能認為12月還會再升息1碼，美元將維持一定強勢，金價也會受到壓抑。

羅瑋指出，8月28日華許發表演說後，金價立即從每英兩4,610美元跌至4,478美元，跌幅超過130美元，正是因鷹派立場讓市場升高對9月升息的預期。這次會議還將公布最新點陣圖，若明確顯示多數Fed官員認為9月升息後可以暫停，對黃金相對有利；反之，若後續仍有升息空間，金價短線恐持續承壓，但4,300美元附近應有支撐。

國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，近期金價大致維持在每英兩4,300至4,450美元區間，短期受到升息預期影響，上漲空間相對有限。市場對12月及明年升息預期若進一步升高，將為美元提供較強支撐，進而壓抑黃金價格。

林啟超指出，油價也是影響後續貨幣政策的重要變數，若第4季油價無法回落，將增加通膨降至Fed設定2%目標的難度，甚至明年3月仍有升息可能。不過，黃金仍有各國央行買盤支撐，金價要大幅回落的空間也相對有限。

合庫金首席經濟學家徐千婷表示，目前市場對Fed升息已有高度預期，相關訊息大致已被消化，因此如果Fed如預期升息1碼，黃金第一時間可能因利率走高而稍微下跌，但預估不至於出現太大跌幅。

徐千婷認為，更重要的是市場如何解讀這次升息，如果被視為一次性或預防性升息，代表Fed升息後可能先暫停觀望，對黃金就不是太大的壞消息，甚至可能出現「利空出盡」後反彈；但若Fed不僅升息1碼，點陣圖或會後談話又明顯偏鷹，暗示後續仍會繼續升息，對黃金則形成較明顯壓力。

精華 FAQ

  • 因為升息1碼幾乎已被市場完全消化，真正影響美元與黃金的是華許會後是否偏鷹，以及點陣圖是否暗示12月還有升息空間，這會改變市場對未來利率路徑的預期。

  • 他們普遍認為，若Fed升息後立場仍偏鷹，金價短線會受壓，但4,300美元附近仍有支撐；若官員暗示升息後先暫停，黃金則可能因利空出盡而反彈。

  • 油價與通膨也是重要變數，若第4季油價不回落，通膨降到2%目標更難，可能推升後續升息預期；不過各國央行持續買金，仍為金價提供一定支撐。

金價 華許

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