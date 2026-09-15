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美股早盤／油價回落 費半獨強 晶片股回神

編譯陳苓／綜合外電
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美股15日早盤四大指數漲跌互見。路透
美股15日早盤四大指數漲跌互見。路透

油價從盤中高點回落，略為緩和公債賣壓，但聯準會（Fed）周三（16日）利率決策出爐前，投資人態度審慎，美股15日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤下跌0.5%，史坦普500指數跌0.2%，那斯達克指數跌0.1%，但費城半導體指數上漲0.8%。

台積ADR挫低0.1%，但輝達上揚0.9%，美光和SK海力士ADR也均走高1%以上。

布蘭特原油價格回檔至每桶約106美元，美國10年期公債殖利率從稍早的5%，微降至4.99%；公債殖利率與價格呈反向走勢。

殖利率走升，開始嚇到股市投資人。美國銀行最新的基金經理人訪調顯示，看多股市的經理人從上月的56%縮減至49%。同時，經理人的現金部位從3.5%升至3.9%，為今年3月以來的最大單月增幅。訪調並說，「債市失序拋售」為市場的頭號尾部風險。

巴克萊（Barclays）報告寫道，利率攀升已打壓估值，日益對股票構成風險。儘管盈餘迄今為止抵銷了下行壓力，但美國10年期公債殖利率逼近5%門檻，為歷史性的重要轉捩點，超過此一水位，股票通常會遭遇更持續的阻力。通膨風險徘徊不去與殖利率上揚，盈餘成長的緩衝，恐怕益發難以維持。

報告說，巴克萊的基本情境預測，仍正面看待股票，但倘若殖利率實質高於當前水位，將提高激烈重新計價的風險。

市場估計，Fed 16日升息機率突破九成，要是官員按兵不動、或緊縮步伐不及預期，投資人也許會要求更高的殖利率，來抵禦通膨。

精華 FAQ

  • 主因是油價從高點回落，讓公債賣壓稍微緩和，但Fed利率決策前投資人仍偏保守，因此道瓊、標普與那指走弱，只有費半在晶片股帶動下上漲。

  • 費半早盤上漲0.8%，主要受輝達上揚0.9%、美光與SK海力士ADR均漲1%以上帶動；台積ADR雖小跌0.1%，但整體半導體族群仍明顯回神。

  • 因殖利率一度逼近5%，被視為股市的重要轉捩點。巴克萊指出，若殖利率持續高於現水準，估值可能再被壓縮，股票恐面臨更持續的下行壓力。

油價 美股 殖利率

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