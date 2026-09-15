AI恐慌 「這個類股」受惠 大廠股價創歷史新高

網路安全股逆勢強升，促使軟體股相較於晶片股，寫下歷來最出色的單日成績。(歐新社)

AI巨頭發出警告，預測AI不久後或許有能力接管整個網路，呼籲放緩發展速度。消息打擊晶片股，但網路安全股逆勢強升，讓軟體股相較於晶片股，寫下歷來最出色的單日成績。外資估計，AI恐懼可望提振資安開支，趨勢仍在早期階段。

網安業者CrowdStrike 15日股價飆漲13.8%收235.38美元，創歷史收盤高。Palo Alto Networks同日股價衝高13%，為2025年4月以來單日最大漲幅。

網安股績效亮眼，帶動軟體股締造歷史。iShares擴展科技軟體類股ETF（代號IGV）走勢相較於iShares半導體ETF （SOXX），高出10.67個百分點。根據Dow Jones Market Data資料，這是軟體股相對於晶片股的歷來單日最佳表現。

Evercore ISI分析師馬特尼（Kirk Materne）指出，即便AI訓練放緩，AI代理仍須確保安全、管理、觀察，因此網安與特定基建仍有結構性需求。鑒於網安在AI部署的重要性日增，AI恐懼的論述，會進一步強化安全開支的持續性，有利網安股Okta、SailPoint、Palo Alto Networks、CrowdStrike。

Jefferies分析師蓋洛（Joseph Gallo）指出，AI代理安全的動能日增，但仍在早期階段，初期訊號會在今年稍晚出現，實質貢獻可望出現在2027年與其後。

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