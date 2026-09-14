員工離職創業 黃仁勳給犀利建議且有望獲輝達投資

輝達執行長黃仁勳（見圖）對離職員工的態度似乎一貫直接，他未必會阻止人才離開，但會提醒他們創業沒有想像中容易。真正的成長有時候正是來自他那句最不中聽的實話。路透

如果員工告訴黃仁勳 準備離開輝達 （Nvidia）自己創業，他會怎麼反應？兩名曾參與輝達機器人技術研發的員工透露，黃仁勳並沒有極力挽留，反而給予不拐彎抹角的建議，甚至毫不客氣地批評他們原本為新創公司的命名。

Business Insider報導，霍勒（David Hoeller）與魯丁（Nikita Rudin）曾在輝達投入機器人研究多年，專注於模擬技術與機器人智慧，兩人也曾協助完成一場備受矚目的展示，讓黃仁勳與一群人形機器人同台亮相。

但2024年兩人決定離開輝達創業，希望能擁有更大的自由，將相關技術真正帶進現實世界，成立機器人智慧新創公司Flexion Robotics。當時他們兩人在德國慕尼黑參加一場會議，懷著忐忑心情在深夜與黃仁勳通話。沒想到，黃仁勳並未勸阻他們的離職，反而針對新公司的名稱提出意見。

他們原想將公司命名為Checkpoint，但黃仁勳直言這個名字「很糟，必須改掉」。魯丁表示，其他人也曾認為這個名稱聽起來另一個產業的名字，「我不想全部歸功於他，但我們可能確實是因為他的話才改名」。

除了嫌名字不好外，黃仁勳也提醒他們前面的路還很長。魯丁回憶說：「他傳達的訊息是『我們不了解這將是一段多麼艱難的旅程』。」

從這場談話可以一窺黃仁勳如何對待想要離職創業的員工，他回應的方式是鼓勵與指導但絕不粉飾太平。這種直率貫穿了輝達的企業文化，黃仁勳在公司內以打破管理層級、親自參與從員工產出到客訴等各項事務見稱。

Flexion Robotics與輝達的關係並未就此結束，輝達後來成為這家瑞士蘇黎世新創公司的投資人之一。Flexion目前正積極拓展美國市場，已在舊金山設立辦公室，並從Meta等科技公司延攬研究人員，累計募資超過5,700萬美元。

另一名創業者徐冰（Bing Xu）則分享了黃仁勳更為直接、甚至更偏向個人的建議。他在2024年加入輝達，當時他的第一家新創公司被輝達收購。今年稍早，他決定離開輝達創辦新公司INT21，利用人工智慧（ AI）改善晶片軟體。徐冰坦言，離職意味著放棄巨額的輝達股權。

在得知徐冰的決定後，黃仁勳與其他高階主管花了約2小時與他深談，試圖說服他留下。同時，黃仁勳也點出徐冰最大的弱點，認為他的溝通能力可能限制其成就。

徐冰回憶說，自己習慣假設別人也具備相同程度的技術知識，因此有時很難把複雜概念解釋清楚。黃仁勳甚至認為，留在輝達可能是更好的選擇。但這場談話並非只有批評。當時徐冰正面臨高血壓等健康問題，黃仁勳也鼓勵他休息、照顧身體。

徐冰表示：「這是我過去10年收到最誠實的回饋。」「我沒想到我的溝通會是個這麼大的問題，但在黃仁勳告訴我之後，我意識到我可以藉此機會讓自己變得更好。」他認為，這些批評與關心都顯示黃仁勳希望他成功。