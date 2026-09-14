Fed利率決策與參院法案表決近 比特幣動能受關注

全球最大加密貨幣比特幣在約6萬美元的2年低點徘徊數月後，於8月底展開反彈走勢並突破7萬美元，主要是因為飆升的美債殖利率短暫回落，加上市場整體氛圍改善。（路透）

歷經數月低迷後，比特幣 多頭歸隊，但美國聯邦準備理事會（Fed）本周的利率 決策將考驗市場這股樂觀心理，即使參議院針對加密貨幣法案的關鍵表決可能帶來意外助攻。

路透報導，全球最大加密貨幣比特幣在約6萬美元的2年低點徘徊數月後，於8月底展開反彈走勢並突破7萬美元，主要是因為飆升的美債殖利率短暫回落，加上市場整體氛圍改善。

這場反彈標誌著比特幣的劇烈轉折，此前比特幣自2025年10月登上逾12萬6000美元高點後，大幅重挫約50%。

根據選擇權交易平台Derive.xyz數據，儘管交易員認為比特幣重返高點的可能性極低，但比特幣選擇權市場12個月來首次轉為看多，許多交易員押注比特幣可在12月前達到8萬美元或更高水準。

市場這種樂觀情緒乍看之下似乎不切實際：中東局勢依然緊張，美國參議院通過可能推動加密貨幣普及的關鍵法案機率下降，加上通膨維持高檔，聯準會升息預期升溫。

分析師指出，儘管面臨這些不利因素，許多投資人仍認為比特幣已經觸底。

在通膨數據發布後，交易員預估聯準會本周升息可能性達85%，且長期債券殖利率逼近5%，形成爭奪資金的更大競爭。分析師表示，比特幣這波動能是否能維持，將成一大問題。

總部位於新加坡的加密貨幣投資管理公司Stack Funds營運長狄布（Matthew Dibb）指出：「比特幣先前處於超賣區間一段時間。短線交易員將通膨數據和升息視為短期威脅。」