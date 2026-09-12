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Fed下周是否升息？主席華許立場為何？3種情境分析

編譯湯淑君／綜合外電
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聯準會主席華許。(路透)
聯準會主席華許。(路透)

美國聯準會（Fed）官員先前大多認為，伊朗戰爭衍生的通膨壓力應屬一時性的能源震撼，但周五公布的8月消費者物價指數（CPI）報告顯示，剔除能源和食物的核心通膨也高於預期，市場估計Fed下周升息機率達90%。令人好奇的是，Fed主席華許會支持升息嗎？

有分析師推測，Fed下周三（16日）宣布利率決策有三種可能，導致不同的後果。

情境一：Fed升息但華許不支持

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）7月29日會後決議維持利率不變，但已有三張主張升息的異議票。在CPI報告發布後，支持升息的「鷹派」聲浪勢必進一步高漲。

在這種情境下，華許若未投票支持升息，將重創他的抗通膨公信力。畢竟華許在8月28日傑克森洞央行年會中明白表示，倘若FOMC成員沒把握通膨將滑向Fed的2%目標，決策官員「有工作要做」。

其他FOMC成員若群起反對主席，場面將變得很難看，可能引發華許領導危機。市場和民眾也會解讀為Fed嚴重鬧內訌，利率市場和公債殖利率波動將變本加厲。

情境二：Fed維持利率不變

FOMC若決議讓聯邦資金利率維持在3.5%~3.75%，即維持現狀，市場將認為必定是顧忌11月3日期中選舉在即的政治考量，甚至是屈服於美國總統川普的壓力。川普最近已放話，敦促Fed主席和決策官員「要愛國」並調降利率。

但Fed不升息恐被市場解讀為「放任通膨升高」，目前已躍上4.97%的美國10年期公債殖利率，可能衝破5%大關。雪梨資深分析師羅威就表示，Fed若是對升息遲疑不前，10年期美債殖利率可能躍上5.1%，是2007年7月來最高。

換言之，Fed決策官員若選擇不觸怒白宮，可能得付出惹火美國公債市場的代價。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗警告，若美國長期公債殖利率居高不下，甚至持續攀高，將帶來惡果，包括：加劇民眾負擔能力壓力、強化成長逆風、貧富不均問題惡化、財政狀況每況愈下，甚至引發金融動盪。

情境三：華許支持升息

倘若FOMC決議將聯邦資金利率目標區間調高1碼（0.25個百分點）至3.75%~4%，應有助於強化Fed抗通膨公信力，進而讓美國長債殖利率回穩。

但升息可能引來白宮強烈抨擊，包括川普在社群媒體上發文責罵、加緊採取法律途徑攻擊Fed官員，甚至訴諸新的經濟干預手段（例如他之前揚言，Fed不降息就與對美順差國切斷貿易往來）。在川普2.0任期剩餘的兩年期間，Fed官員的日子可能更難熬。

然而，彭博資訊專欄作家李文呼籲，Fed決策官員應該「要愛國」，為所當為，勇敢提高利率，而華許身為主席，理應帶頭衝鋒。

美國聯準會（Fed）主席華許。法新社
美國聯準會（Fed）主席華許。法新社

精華 FAQ

  • 文中指出，8月CPI顯示核心通膨也高於預期後，市場估計Fed下周升息機率已達90%。這代表投資人普遍認為，通膨壓力使聯準會更難維持原本利率不變。

  • 分析認為，若主席華許未支持升息，會削弱他對抗通膨的公信力，也可能讓FOMC內部分歧公開化，甚至引發領導危機，進一步加劇市場與公債殖利率波動。

  • 若Fed選擇不升息，市場可能解讀為受到11月選舉與川普施壓影響，甚至視為放任通膨升溫；但這也可能推高美國10年期公債殖利率，帶來更大金融壓力。

華許

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