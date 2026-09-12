美日下周升息在望 但日銀若「這麼做」恐將震撼全球市場

日本銀行（央行）下周的貨幣決策和後續利率政策走向備受全球矚目。（路透）

美國8月核心通膨率高於預期，加上一周前公布的非農就業報告超強，使聯準會 （Fed）下周升息在望。分析師認為，下周若有央行決策再度震撼全球市場，震央可能不在美國，而在日本 。

在美國消費者物價指數（CPI）發布後，市場推估Fed下周升息1碼（0.25個百分點）的機率逼近90%。另一方面，日本銀行（央行）決策官員頻頻發表「鷹派」談話，也升高日銀下周五升息的可能性。過去一周來，日圓已對美元勁升將近2%，日銀升息可望進一步為日圓升值推波助瀾。

問題是，日銀未來可能多次提高利率。隔夜指數交換（OIS）合約價格顯示，日銀18日升息1碼至1.25%的機率達72%，並預估9月會議後可能進一步調升利率。

MarketWatch報導，日銀有充分理由保持「鷹派」立場。日本2年期公債殖利率 大約在負2%，平衡通膨率則高於3%，這顯示儘管名目殖利率上揚，日本貨幣條件仍然寬鬆，強化日銀升息論據。名目殖利率升高、通膨預期降低，或兩者皆是，將推升實質殖利率，導致貨幣條件沒那麼寬鬆。

投資人擔心的是，如果日銀決定進一步升息，甚至還打算加快升息腳步，就可能加劇日圓升勢，那將在全球市場投下重磅震撼彈。

也就是說，與Fed相比，日銀下周釋出的訊息可能更讓市場意外。如果日銀除了升息之外，還附帶濃濃的「鷹派」訊息，或表示日後將加快緊縮步調，日圓就可能持續勁升，進而引爆更普遍的「日圓利差交易」平倉潮。這種交易涉及以低利率借入日圓、轉投資美國和其他提供更高收益率的資產。

分析師建議觀察澳幣與日圓（AUD/JPY）的關係，這個「貨幣對」通常被市場視為測量風險承擔/風險規避的指標。目前，澳幣兌日圓技術圖表正閃爍警訊，若跌破109至110的支撐區間，可能導致澳幣兌日圓進一步下滑，進而加劇全球市場波動。