美債殖利率高掛原因照道理 澳盛：亞洲賺的貿易順差
澳盛銀行（ANZ）表示，傳統上，亞洲貿易順差回流美國、投資美債的循環模式正日漸式微，意味著美國公債殖利率需長期保持高於疫情前的水準，以吸納足夠資金承接新增的債券供給。
ANZ資深中國策略師邢兆鵬指出，以往，對美國保持貿易順差的亞洲經濟體，會將美元收入用於投資美國公債，將自身積累的過剩儲蓄，化為對美國財政赤字提供融資支持。他表示，此一模式正發生變化，美債不再是順差資金的主流選擇。
如今，亞洲主要經濟體大多實行自由浮動或管理浮動匯率制度，對外匯存底的依賴已明顯下降。許多美元收入如今由企業、保險機構、基金及其他私人投資者保留及配置；由於這些投資人對投資回報的要求較高，美國公債對他們的吸引力相對較低。
此外，越南和印度等國，正將貿易順差用於擴大製造業產能，而非增加金融資產配置。同時，愈來愈多由貿易順差形成的美元資金，也透過香港和新加坡循環，而非直接流入美國資產。
自美中貿易戰以來，中國一直致力於將貿易順差配置至非美國經濟體，同時推動人民幣跨境交易。當前中國持有的美國公債規模為6,330億美元，已較2018年初砍半。
ANZ指出，過去亞洲順差國會將美元收入大量投資美國公債，但如今多數經濟體採自由浮動或管理浮動匯率，外匯存底需求下降，資金也更傾向由民間機構自行配置。 由於順差資金不再穩定回流美債，而新增債券供給仍持續增加，美國公債必須提供更高殖利率，才能吸引足夠買盤承接資金需求，殖利率因此可能長期高於疫情前水準。 內文提到越南與印度把貿易順差用於擴大製造業產能，中國則將順差配置至非美國經濟體並推動人民幣跨境交易；另有更多美元資金透過香港與新加坡循環，而非直接流入美國資產。
精華 FAQ
ANZ指出，過去亞洲順差國會將美元收入大量投資美國公債，但如今多數經濟體採自由浮動或管理浮動匯率，外匯存底需求下降，資金也更傾向由民間機構自行配置。
由於順差資金不再穩定回流美債，而新增債券供給仍持續增加，美國公債必須提供更高殖利率，才能吸引足夠買盤承接資金需求，殖利率因此可能長期高於疫情前水準。
內文提到越南與印度把貿易順差用於擴大製造業產能，中國則將順差配置至非美國經濟體並推動人民幣跨境交易；另有更多美元資金透過香港與新加坡循環，而非直接流入美國資產。
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