我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鯖魚罐頭無鯖魚？你吃的可能是這種 Omega-3含量砍半

懶人包／9/11恐襲25周年：一場災難如何改變美國？從機場安檢到倖存者現況一次看

別管美債殖利率了…柴油價格飆升 對經濟衝擊更大

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國柴油價格11日漲破每加侖6美元大關，再創新高，在全美最大農業州加州更飆到每加...
美國柴油價格11日漲破每加侖6美元大關，再創新高，在全美最大農業州加州更飆到每加侖7.9827美元。圖為5月檔案照。路透

近來美國公債殖利率猛竄，美股標普500指數漲勢又失去動能，但美銀（BofA）策略師團隊指出，比起柴油價格飆升，這些對美國經濟而言都是小事。

布蘭特原油和西德州中級原油（WTI）相繼漲破每桶100美元大關，成為本周各大媒體關注焦點。但對美國經濟而言，衝擊更大的是柴油價格已飆破每加侖6美元價位，將衝擊各行各業，因為從船運、卡車貨運、農業、營建到礦業，都必須使用柴油作為燃料。

原油價格在俄烏戰爭爆發後登頂，目前油價還遠低於當時的水準；但柴油價格近來卻迭創新高，11日站上每加侖6美元，是歷來首見。在全美最大農業州加州，柴油價格飆得更高，已漲到每加侖7.9827美元。

美國汽車協會（AAA）的資料顯示，採用柴油引擎的卡車和曳引機，如今加滿油的花費比去年此時大約高出63%。全美柴油均價目前是每加侖6.0556美元。

能源分析公司Rapidan Energy總裁麥納里表示，消費者通常最關心汽油零售價格，但柴油才更攸關美國經濟命脈，柴油漲價所增加的成本，勢必會透過食物、消費品和能源價格上揚轉嫁給消費者。

舉凡載運貨物至市場的卡車、火車和貨船，以及用於栽種、收割作物的農機，都以柴油為燃料。在某些情況下，柴油也供住宅取暖和發電之用。

美銀11日重申：「柴油才是實體經濟的關鍵壓力點。」

同日，安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗也在社群平台X上發文說：「柴油雖不像車用汽油那麼引起關注，卻是關鍵的經濟投入品，驅動卡車、貨運火車和農業機具，是生產、運輸許多消費品所必需。」

美銀策略師伍華德說：「殖利率可能還不會造成傷害，但柴油會。」

美國30年期公債殖利率已漲破5.3%價位，是2007年來最高。但伍華德指出，美股和美債交易員對殖利率持續攀升早已習以為常，見怪不怪，倒是對柴油和汽油價格暴漲感到憂心，因為會推升通膨、牽動美國財政部長貝森特和聯準會（Fed）主席華許「虛張聲勢的政策」反應，加劇秋季股、債市波動。

精華 FAQ

  • 因為柴油是卡車、火車、貨船與農機的重要燃料，直接影響物流、農業和製造成本；殖利率雖高，但短期對實體經濟的衝擊不如柴油漲價明顯。

  • 全美柴油均價已達每加侖6.0556美元，加州甚至逼近8美元；加油成本大增會逐步反映到食物、消費品與能源價格，最終由消費者承擔。

  • 美銀認為柴油成本上升將推升通膨，迫使財政部與聯準會面對更大壓力，也可能讓秋季股、債市波動加劇，因市場擔憂政策與成本雙重衝擊。

美股 油價

上一則

影響比汽油深遠…美國柴油首破每加侖6美元 專家：恐成經濟無聲殺手

延伸閱讀

影響比汽油深遠…美國柴油首破每加侖6美元 專家：恐成經濟無聲殺手

影響比汽油深遠…美國柴油首破每加侖6美元 專家：恐成經濟無聲殺手
美伊戰爭擾亂油品供應 美國柴油均價創新高

美伊戰爭擾亂油品供應 美國柴油均價創新高
美國柴油價格創新高…10月情況會更糟 加重川普政治壓力

美國柴油價格創新高…10月情況會更糟 加重川普政治壓力
伊朗戰爭後 喬州居民汽油支出增加14億

伊朗戰爭後 喬州居民汽油支出增加14億

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
運輸部長達菲致函福特汽車，批評其和中國汽車企業的業務往來。示意圖，圖為福特汽車西班牙工廠。(新華社)

福特汽車使用中國技術 達菲批「無法接受」

2026-09-08 22:16
運動品牌耐吉(Nike)登上「史坦普100指數」(S&P 100 index)大約18年，但從21日起將遭剔除。(路透)

市值5年縮水78% NIKE將遭史坦普100指數剔除

2026-09-10 09:02
iPhone Duo展開後配備7.6吋內螢幕，創下iPhone歷來最大螢幕紀錄。美聯社

蘋果折疊機iPhone Duo登場 7.6吋售價$1999起

2026-09-09 15:45
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

2026-09-08 14:27
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

2026-09-03 16:52

超人氣

更多 >
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了

寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了
9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片
他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家