美股連續第四個交易日下跌 殖利率走高引發市場擔憂

美國股市10日收低，連續第四個交易日下跌，為6月以來最長連跌，因8月生產者物價數據和油價飆升推高了美國公債殖利率，也增強投資人對聯準會下周升息的預期。路透

美國股市10日收低，連續第四個交易日下跌，為6月以來最長連跌，因8月生產者物價數據和油價 飆升推高了美國公債殖利率 ，也增強投資人對聯準會下周升息的預期。

道瓊工業指數10日收盤下跌316.56點，跌幅0.60%，報52,064.10點；史坦普500指數下跌44.66點，跌幅0.58%，報7,591.75點；那斯達克指數下跌171.61點，跌幅0.65%，報26,081.73點。

費城半導體指數挫跌317.15點，跌幅2.66%，報11,614.17點。

重量級晶片股下跌，輝達（NVIDIA）下跌2.3%，美光重挫4.7%，均拖累史坦普500指數。蘋果公司在推出售價1,999美元的iPhone次日上漲3.6%，分析師整體上對該公司的新款折疊iPhone持正面看法。

史坦普500指數11個類股中有九個下跌，材料類股領跌，下跌1.45%；資訊科技類股下跌0.91%。

國際油價持續大漲，因伊朗戰爭導致荷莫茲海峽和紅海的供應路線都受到干擾，布蘭特原油跳漲6%，至每桶107美元，加劇了通膨擔憂，並強化市場對聯準會在周三政策會議上升息的預期。

美國10年期公債殖利率突破4.9%，升至近三年最高，30年期公債殖利率創逾19年新高，2年期公債殖利率則升至逾兩年最高。10日下午公債殖利率進一步攀升，因為在財政部長貝森特首次擴大規模的公債回購操作中，買入的10年至20年期公債少於投資者預期。美股 波動率指標VIX指數上漲1點至18，創一個多月來的最高。

Baird駐肯塔基州路易斯維爾的投資策略分析師Ross Mayfield表示：「短期公債殖利率上升，是因為聯準會很可能在未來幾個月升息。較長期公債殖利率上升，則是受到債務和財政赤字問題以及頑固通膨的推動。」

他說：「殖利率上升對股市不利。這會壓低估值，提高企業經營成本，也會增加消費者的生活成本。」

10日公布的數據顯示，美國8月生產者價格指數（PPI）較7月上揚0.4%，為5月以來最大增幅。投資人將密切關注11日公布的8月消費者物價數據（CPI）以判斷通膨情勢。歐洲央行總裁拉加德表示，歐元區通膨率到2027年仍將遠高於目標水準。

RSM US LLP首席經濟學家Joe Brusuelas表示：「美國PPI數據偏熱，再加上拉加德的表態聽起來偏鷹派，都反映出這樣一種現實，即全球央行可能即將開啟一輪升息周期，這在當前或短期內對風險資產都不利。」