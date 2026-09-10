美財政部搶救債市 10年期國債殖利率仍狂升

美國財政部10日標售30年期政府公債及回購長天期公債，但效果未如預期，指標性10年期國債殖利率大漲11個基點，最高升至4.9630%。路透

美國財政部 今天標售30年期政府公債及回購長天期公債，但效果未如預期，指標性10年期國債殖利率 大漲11個基點，最高升至4.9630%。

美國財政部10日標售總額220億美元的30年期長債，市場反應不佳，殖利率達5.308%，創2001年8月後國債標售新高。同日回購10年期及20年期為主的長天期國債約52億美元，規模小於市場預期。

財政部希望透過回購美債拉抬價格，但市場信心仍低，主要投資銀行與國際金融機構在高通膨與高油價經濟環境下，對30年期新債興趣不高，多由外國承銷商以較低價承購。

10年期國債殖利率10日狂升11個基點（一個基點為0.01%），最高達4.9630%，接近5%；30年期國債殖利率最高達5.3650%，已連續兩日飆高，接近2007年金融海嘯時期的水準。

美國財政部定期以拍賣形式銷售政府公債，各國官方代表與投資機構競標，價高者得。債券價格與殖利率呈反向變動，標售價格走低，殖利率走高。

10年期美國政府公債殖利率為市場借貸利率標準，若升至5%，房貸、車貸與AI基建融資成本都將提升。美國的銀行30年期房貸基礎利息10日為6.84%，民眾購屋利率接近7.07%。

此外，國際布蘭特原油（ICE Brent Crude）與西德州中級原油（West Texas Intermediate crude，WTI）10日現貨交易價，每桶最高達107與102美元，接近伊拉克戰事前期的水準。

在高油價、高通膨與高借貸成本壓力下，美股10日繼續走低，道瓊工業、史坦普500與那斯達克指數，分別下跌0.60%、0.58%與0.65%。