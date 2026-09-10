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美國長債殖利率竄升要怪誰？克魯曼：不該歸咎川普政府

編譯湯淑君／綜合外電
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2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美國公債殖利率近來勁揚，財政部長貝森特試圖藉擴大回購長期公債壓抑殖利率，目前為止效果不彰。究竟這波殖利率扶搖直上是什麼原因造成的？該歸咎於美國總統川普的政策嗎？

美國前總統老羅斯福有句名言：「要輕聲細語，同時帶根大棍棒。」2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼10日撰文說，這句話特別適用於今日，意思是決策官員應避免誇下海口或好勇鬥狠，不只是為了舉止有禮貌，更為了把公信力留待真正需要時用。

克魯曼說，沒人預期川普會照辦，他總是堅稱隨時準備以棍棒伺候他認為虧待美國者。但令人訝異的是，就連財長貝森特也辦不到。

他說，貝森特應該十分清楚，官員若誇下海口卻無力實踐，會有什麼風險。1992年，「金融巨鱷」索羅斯成功狙擊英鎊，當年貝森特就任職於索羅斯基金，目睹英國官員如何大言不慚地一再宣稱，絕不容許英鎊貶值。結果呢？英鎊不堪市場壓力而急貶，狠狠羞辱時任英國財政大臣拉蒙特。

但當年參與狙擊英鎊的貝森特，如今似已遺忘這個教訓。之前干預匯市協助日本拉抬日圓的貝森特，10日宣稱自己掌控全局。他誇口說：「我現在是莊家...你們有膽就來跟我對作。」

目前為止，市場尚未挑戰貝森特針對日圓撂下的狠話，但已頻頻測試他企圖壓抑美債殖利率的決心。貝森特上月放話「至少加倍」回購美國長期公債，市場原以為會買回80億至100億美元的長債，不料財政部9日正式宣布的回購規模僅提高到60億美元，讓市場大失所望，導致長期殖利率不降反升，基準的10年期殖利率甚至攀抵三年來最高峰。

長債殖利率勁揚的真正原因為何？

克魯曼表示，川普政府做錯許多事，理當擔責；但持平而論，長債殖利率上揚卻不是川普政府的錯。真相是，先進國家的利率全面升高。

歐洲智庫Bruegel就在報告中寫道：「把原因聚焦於美國制度崩潰，這種解釋的問題是：長期利率升高並非美國獨特現象。在止於8月28日的六個月，美國、德國、法國、義大利、英國和日本的30年期公債殖利率全面勁升，升幅從45個基點到79個基點不等；美國升幅居中，達58個基點。」

克魯曼指出，美國政府領導層行事瘋狂，照理說活該被債市懲罰，但真相是，還未見到數據證實此事已發生，至少目前為止是如此。

那麼，究竟是什麼因素推升全球長債殖利率？克魯曼研判，或許與政府政策的關聯性不大。最簡單的說法是人工智慧（AI）投資熱潮使然，而這種論點與資金需求暴增的實際情況吻合。

美國正經歷一段資訊科技（資訊處理軟硬體）支出激增的時期，規模甚至可能超越1990年代末的科技投資盛況。值得注意的是，當年在通膨仍低、美國政府預算出現盈餘的情況下，長債殖利率還高於目前的水準。

克魯曼強調，川普政府做錯許多事，難辭其咎，但他認為，長債殖利率竄升「看來似乎是市場對AI投資狂潮的自然反應」，其實不該怪罪於川普政府，一如1990年代末的高利率也不應怪到柯林頓政府頭上。

話雖如此，克魯曼說，貝森特竟以為，揮舞一根小棍子，就能藉高聲喊話擊退利率漲潮，何其愚蠢。克魯曼說，貝森特所做的一切，只會導致他迅速流失的公信力進一步耗竭。

精華 FAQ

  • 他認為這波升勢不該主要歸咎川普政府，因為先進國家的長期利率幾乎同步上升，顯示這比較像全球市場現象，而不是美國政治失序的獨特後果。

  • 因為市場原本預期回購規模會更大，但財政部實際宣布的金額低於預期，未能有效支撐債市信心，反而讓投資人失望，導致長期殖利率不降反升。

  • 他認為AI投資熱潮可能是關鍵，因為資訊科技支出激增會推升資金需求；這種情況與1990年代末科技投資熱時長債利率偏高的經驗相似。

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