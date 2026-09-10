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美伊衝突恐持久 布蘭特原油衝上105元 西德州破100元

編譯廖玉玲／綜合外電
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美伊情勢不降反升，國際油價隨之持續上攻。(美聯社)
美伊情勢不降反升，國際油價隨之持續上攻。(美聯社)

美伊情勢不降反升，國際油價隨之持續上攻，布蘭特原油期貨價10日衝破每桶105美元，西德州也攻克100美元整數大關，這兩個指標油價本周來皆已大漲逾9%，且站上5月下旬以來最高水準。

過去一周中東戰事再度升級，隨著市場開始擔憂衝突可能曠日持久，能源價格推動通膨的疑慮重新升溫。面對美國的海軍封鎖，伊朗暗示無意退讓，如果美國繼續襲擊其領土，伊朗將升級打擊力道。

此外，伊朗支持的葉門叛軍胡塞正襲擊沙烏地阿拉伯的目標，而沙國警告，該國上月原油產量已驟降至1990年以來最低。

倫敦布蘭特原油繼9日收在100美元大關之後，10日繼續上攻，一度漲4.6%至每桶105.84美元；西德州一度大漲逾5%，至每桶100.88美元。

彭博資訊10日報導，伊朗和美國恐將邁入一場曠日持久的戰爭，儘管當前敵對行動的強度較低，但短期內也幾乎看不到停火或中東能源流動恢復正常的跡象。

報導引述一名伊朗高階官員說法指出，儘管經濟代價不斷上升，德黑蘭領導層仍決心繼續作戰，因為他們將這場衝突視為攸關生死存亡的威脅。該官員並表示，伊朗已能夠重建飛彈能力，如果華盛頓加大打擊力道，伊朗也將升級對美國及海灣地區目標的襲擊。

華爾街日報則引述美國官員說法報導，包括副總統范斯和國務卿魯比歐在內的官員已告訴川普，這場戰爭可能會持續到他本屆任期結束，也就是2029年1月。

但川普最近才說，戰爭將在11月3日期中選舉後「立即」結束。川普的說法是，伊朗「已經撐不下去了」，並且「急於試圖影響選舉」。  

半官方的塔斯尼姆通訊社周三報導稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人Hossein Mohebbi表示，美方每打擊兩個目標，伊朗就將打擊20個目標。

伊朗正釋放信號，稱美國對其波斯灣港口的封鎖以及不斷加大的制裁壓力，不會限制其繼續作戰的能力，即便通膨上升、本幣下跌。

伊朗國防部10日在聲明中表示，該國國防工業「正比以往任何時候都更加堅定、更具活力、更具智慧，也更加先進地繼續前行」。

聲明還稱：「很快，你們就會看到這座冰山的一角。」

精華 FAQ

  • 主因是美伊衝突不但未降溫，反而有持久化跡象，市場開始擔心中東原油供應受阻。加上胡塞襲擊沙烏地目標、沙國產量下滑，進一步推升油價。

  • 10日布蘭特原油期貨一度漲4.6%至每桶105.84美元，西德州原油也一度大漲逾5%至100.88美元。兩者本周累計漲幅都已超過9%。

  • 伊朗表示不會退讓，若美方加大打擊，將升級對美國及海灣目標的襲擊；美方官員則認為戰事可能拖到2029年，但川普聲稱會在11月3日期中選舉後立即結束。

美伊 德州 伊朗

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