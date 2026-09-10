我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市值5年縮水78% NIKE將遭史坦普100指數剔除

入籍費G7中這國最高 美排第2 不到最貴國1/3

市值5年縮水78% NIKE將遭史坦普100指數剔除

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
運動品牌耐吉(Nike)登上「史坦普100指數」(S&P 100 index)大...
運動品牌耐吉(Nike)登上「史坦普100指數」(S&P 100 index)大約18年，但從21日起將遭剔除。(路透)

運動品牌耐吉(Nike)登上「史坦普100指數」(S&P 100 index)大約18年，但從21日起將遭剔除，失去藍籌股(blue-chip，又稱績優股)地位。耐吉股價今年裡已經下跌近40%，五年來市值則縮水78%，從2021年的2767億元高點一路走下坡，今年8月剩下586億元。

「史坦普100指數」對於上榜名單精挑細選，知名企業遭到替換的前例不少，跌出指數不代表企業必定滅亡。除了耐吉之外，漢威航太公司(Honeywell Aerospace)、高露潔棕櫚公司(Colgate-Palmolive)、摩森康勝飲料公司(Molson Coors)在9月21日也都將從「史坦普100指數」除名。

希爾(Elliot Hill)兩年前出任耐吉執行長，首要任務在於清理過剩庫存以及改善業務。業界分析師普遍認為，希爾領導下的耐吉以穩健腳步獲得進展，但轉型速度卻比預期來得緩慢。

摩根大通(JPMorgan)分析師最近在報告中說，耐吉整體營銷環境在今年第四季仍將面臨挑戰，尤其是幾項經典款的促銷。

耐吉今夏宣布，從2027年1月1日起，不再允許絕大多數中國第三方網路經銷商販賣旗下商品，目標是把消費者導引到耐吉自己的數位門市，好讓公司對價格、庫存取得更多掌控權。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)分析師瓦西萊斯庫(Laurent Vasilescu)則說，從長期角度來看，不確定耐吉這套策略能否奏效。他說，耐吉新策略沒有考慮到中國購物文化與美國不同。

瓦西萊斯庫指出：「帶貨直播在中國才是主流，耐吉正在切斷這個管道。在我看來，這是個錯誤決定。」

「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)是讓耐吉從運動鞋公司晉升全球體育帝國的最關鍵運動員，他在ESPN紀錄片「最後之舞」(The Last Dance)裡證實，曾在球隊巴士上開玩笑時評論說，耐吉忘了「共和黨人也是會買運動鞋的」。

耐吉依然留在「史坦普500指數」(S&P 500)當中，但成為過去十年指數裡表現最差的股票之一，從歷史高點下跌將近80%，股價目前處於12年來的低點。

分析師說，如果耐吉跌出「史坦普500指數」，影響將比「史坦普100指數」更為重大。「史坦普500指數」追蹤500家規模最大的美國上市公司，被視為整體股市的縮影，也是許多指數基金與指數型股票基金(ETF)的基準。

精華 FAQ

  • 主要原因是股價與市值持續下滑，近年表現明顯弱於成分股平均，今年股價已跌近40%，五年市值更縮水78%，因此被調整出藍籌名單。

  • 耐吉仍留在史坦普500指數中，因此還是美國大型上市公司代表之一；不過它已成為過去10年表現最差的股票之一，股價也處於12年低點。

  • 耐吉計畫自2027年起限制多數中國第三方電商經銷商販售商品，想把消費者導向自家數位門市；但分析師認為這忽略中國直播帶貨文化，效果未必理想。

摩根大通

上一則

川習二會前給足面子 路透：中國本周採購100萬噸美國黃豆

延伸閱讀

華爾街策略師：4理由升高美股短線回跌風險

華爾街策略師：4理由升高美股短線回跌風險

美股四大指數收黑 費半挫跌2% 公債拋售、油價大漲拖累市場情緒

美股四大指數收黑 費半挫跌2% 公債拋售、油價大漲拖累市場情緒
Nvidia財報強勁帶旺科技股 美股收高

Nvidia財報強勁帶旺科技股 美股收高
戴爾飆近16%替AI多頭撐腰 史坦普終止三連跌

戴爾飆近16%替AI多頭撐腰 史坦普終止三連跌

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
運輸部長達菲致函福特汽車，批評其和中國汽車企業的業務往來。示意圖，圖為福特汽車西班牙工廠。(新華社)

福特汽車使用中國技術 達菲批「無法接受」

2026-09-08 22:16
iPhone Duo展開後配備7.6吋內螢幕，創下iPhone歷來最大螢幕紀錄。美聯社

蘋果折疊機iPhone Duo登場 7.6吋售價$1999起

2026-09-09 15:45
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

2026-09-08 14:27
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

2026-09-03 16:52
空巴寬體客機A330neo傳出尾翼有品質缺陷，導致過去三個月來產量嚴重放緩。路透

星宇過去3月只收到1架A330neo 品質問題導致空巴產量放緩

2026-09-03 09:41

超人氣

更多 >
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
1分鐘打豆泥、奶昔 好市多這款廚房「神器」降價30元

1分鐘打豆泥、奶昔 好市多這款廚房「神器」降價30元