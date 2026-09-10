市值5年縮水78% NIKE將遭史坦普100指數剔除

運動品牌耐吉(Nike)登上「史坦普100指數」(S&P 100 index)大約18年，但從21日起將遭剔除。(路透)

運動品牌耐吉(Nike)登上「史坦普100指數」(S&P 100 index)大約18年，但從21日起將遭剔除，失去藍籌股(blue-chip，又稱績優股)地位。耐吉股價今年裡已經下跌近40%，五年來市值則縮水78%，從2021年的2767億元高點一路走下坡，今年8月剩下586億元。

「史坦普100指數」對於上榜名單精挑細選，知名企業遭到替換的前例不少，跌出指數不代表企業必定滅亡。除了耐吉之外，漢威航太公司(Honeywell Aerospace)、高露潔棕櫚公司(Colgate-Palmolive)、摩森康勝飲料公司(Molson Coors)在9月21日也都將從「史坦普100指數」除名。

希爾(Elliot Hill)兩年前出任耐吉執行長，首要任務在於清理過剩庫存以及改善業務。業界分析師普遍認為，希爾領導下的耐吉以穩健腳步獲得進展，但轉型速度卻比預期來得緩慢。

摩根大通 (JPMorgan)分析師最近在報告中說，耐吉整體營銷環境在今年第四季仍將面臨挑戰，尤其是幾項經典款的促銷。

耐吉今夏宣布，從2027年1月1日起，不再允許絕大多數中國第三方網路經銷商販賣旗下商品，目標是把消費者導引到耐吉自己的數位門市，好讓公司對價格、庫存取得更多掌控權。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)分析師瓦西萊斯庫(Laurent Vasilescu)則說，從長期角度來看，不確定耐吉這套策略能否奏效。他說，耐吉新策略沒有考慮到中國購物文化與美國不同。

瓦西萊斯庫指出：「帶貨直播在中國才是主流，耐吉正在切斷這個管道。在我看來，這是個錯誤決定。」

「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)是讓耐吉從運動鞋公司晉升全球體育帝國的最關鍵運動員，他在ESPN紀錄片「最後之舞」(The Last Dance)裡證實，曾在球隊巴士上開玩笑時評論說，耐吉忘了「共和黨人也是會買運動鞋的」。

耐吉依然留在「史坦普500指數」(S&P 500)當中，但成為過去十年指數裡表現最差的股票之一，從歷史高點下跌將近80%，股價目前處於12年來的低點。

分析師說，如果耐吉跌出「史坦普500指數」，影響將比「史坦普100指數」更為重大。「史坦普500指數」追蹤500家規模最大的美國上市公司，被視為整體股市的縮影，也是許多指數基金與指數型股票基金(ETF)的基準。