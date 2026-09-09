我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果首款折疊機iPhone Duo登場 售價$1999起

iPhone 18 Pro與Pro Max亮相 齊漲100元

蘋果降噪功能下放AirPods 5基本款 兩款智慧手表添AI摘要

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果兩款新智慧手表添AI摘要功能。(美聯社)
蘋果兩款新智慧手表添AI摘要功能。(美聯社)

蘋果公司在秋季新品發表會推出AirPods 5耳機，及Apple Watch Series 12、Ultra 4智慧手表。新款耳機全面搭載主動式降噪，手表則加入AI對話摘要與即時回溯功能，三款產品均於9月18日上市。

AirPods 5基本款如今具備前一代所沒有的主動式降噪功能，售價也維持129美元，開啟降噪時可聆聽最長四小時。另一款增加耳機柄滑動音量控制與無線充電盒的款式，售價149美元，較上一代降30美元，開啟降噪時續航最長五小時。

蘋果宣稱新一代耳機的降噪效果較上一代提升50%，並支援即時翻譯及免手動使用Siri AI

智慧手表方面，Series 12售價399美元起，Ultra 4為799美元起。兩款均搭載S11晶片，導入「音訊智慧」，可透過內建麥克風聆聽周遭談話，再由「Siri摘要」整理標題、摘要與重點，適用於團隊會議及親師會談。

「即時回溯」則將前15秒談話轉成文字，協助找回漏聽的細節。使用者可設定摘要功能啟用時段。蘋果表示，這些功能不會建立或儲存錄音，今年稍晚先推出英文測試版。

兩款手表也搭載全新健康感測系統，每五秒測量一次背景心率，頻率為以往60倍，並結合活動、生命徵象與睡眠資料評估身體恢復狀況，建議用戶何時活動或休息。Series 12續航最長24小時，Ultra 4則超過兩天。

精華 FAQ

  • AirPods 5基本款首次加入主動式降噪功能，但售價仍維持129美元。蘋果並稱降噪效果比上一代提升50%，也支援即時翻譯與免手動使用Siri AI。

  • 兩款手表導入「音訊智慧」，可聽取周遭談話後由Siri摘要整理標題、摘要與重點，並提供「即時回溯」把前15秒談話轉成文字，方便補回漏聽內容。

  • 兩款手表加入全新健康感測系統，每5秒測量背景心率，並結合活動、生命徵象與睡眠資料評估恢復狀況。Series 12續航最長24小時，Ultra 4則超過2天。

上一則

蘋果新品發表會／iPhone 18 Pro與Pro Max亮相 齊漲100元

下一則

蘋果折疊機iPhone Duo登場 7.6吋售價$1999起

延伸閱讀

比三星還要貴？蘋果首款折疊機名稱曝光 傳售價2000美元起跳

比三星還要貴？蘋果首款折疊機名稱曝光 傳售價2000美元起跳
蘋果新品發表會9日登場 「特納斯時代」來了

蘋果新品發表會9日登場 「特納斯時代」來了
蘋果新品發表會／iPhone 18 Pro與Pro Max亮相 齊漲100元

蘋果新品發表會／iPhone 18 Pro與Pro Max亮相 齊漲100元
新iPhone發表會前 蘋果2款新電腦官網驚喜亮相

新iPhone發表會前 蘋果2款新電腦官網驚喜亮相

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
運輸部長達菲致函福特汽車，批評其和中國汽車企業的業務往來。示意圖，圖為福特汽車西班牙工廠。(新華社)

福特汽車使用中國技術 達菲批「無法接受」

2026-09-08 22:16
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

2026-09-03 16:52
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

2026-09-08 14:27
空巴寬體客機A330neo傳出尾翼有品質缺陷，導致過去三個月來產量嚴重放緩。路透

星宇過去3月只收到1架A330neo 品質問題導致空巴產量放緩

2026-09-03 09:41
分析師警告，美債殖利率勁升正對科技股續強展望構成威脅，儘管殖利率近日回落，本月仍有進一步攀升空間，投資人宜正視科技股回檔的可能性。路透

美債殖利率9月攀升 分析師：科技股歡樂派對告終

2026-09-03 12:16

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕
自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
5年前刷假卡以為躲過 華女綠卡面談「舊帳」找上門

5年前刷假卡以為躲過 華女綠卡面談「舊帳」找上門