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蘋果首款折疊機iPhone Duo登場 售價$1999起

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蘋果折疊機iPhone Duo登場 7.6吋售價$1999起

編譯陳律安／綜合外電
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iPhone Duo展開後配備7.6吋內螢幕，創下iPhone歷來最大螢幕紀錄。...
iPhone Duo展開後配備7.6吋內螢幕，創下iPhone歷來最大螢幕紀錄。美聯社

蘋果公司在秋季新品發表會的最後，揭開今年重頭戲，推出自家首款折疊手機iPhone Duo。新機搭載台積電2奈米製程A20 Pro晶片，展開後螢幕尺寸達7.6吋，售價從1,999美元起跳。CNBC指出，定價與競爭對手相近，也低於華爾街普遍預期。

執行長特納斯表示，更大螢幕能拓展iPhone作為「個人智慧中樞」的可能，但仍須能放入口袋、握在掌心。蘋果稱，Duo是自初代iPhone以來最具變革性的iPhone體驗。

Duo闔上後尺寸接近護照，展開則是蘋果歷來最薄的iPhone。7.6吋內螢幕面積比18 Pro Max大50%；5.4吋外螢幕則達18 Pro螢幕面積的90%。Duo可像筆電般折成一定角度放在桌上使用，方便觀看影片或進行視訊通話。

iPhone Duo展出。（美聯社）
iPhone Duo展出。（美聯社）

針對折疊手機的折痕與耐用性問題，蘋果採奈米紋理表面減少反光、降低折痕可見度，搭配多層螢幕結構、鈦金屬底板及逾100個零件組成的鉸鏈。機身採五級鈦金屬，具IP68防塵防水能力，提供星白色與夜空色。

蘋果軟體工程資深副總裁費德里吉表示，蘋果重新設計iOS的許多部分，調整按鈕與其他控制項的位置，使用者可同時操作兩款App，以充分運用兩面螢幕。用戶今年稍晚也能使用USB-C版Apple Pencil觸控筆。

效能方面，A20 Pro搭配均熱板，持續效能比17 Pro提升最高35%。自研C2數據機上傳速度較C1X最高加快50%，耗電減少15%。機身兩側各放一顆電池；內、外螢幕影片播放時間，最長分別為31與44小時，約20分鐘可充至50%。

iPhone Duo配備雙後置鏡頭，主鏡頭與超廣角鏡頭均為4,800萬畫素，其中主鏡頭支援4K、每秒120格錄影。內螢幕下藏有FaceTime鏡頭，身分驗證則採側邊Touch ID。外螢幕可供自拍預覽，也能播放動畫吸引孩子看鏡頭；AI驅動的SmartTake會在人員就位後自動拍照。

iPhone Duo將於10月16日開放預購、23日發售。

蘋果公司（Apple）9日正式發布旗下首款折疊螢幕手機「iPhone Duo」。...
蘋果公司（Apple）9日正式發布旗下首款折疊螢幕手機「iPhone Duo」。美聯社

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