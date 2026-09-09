蘋果新品發表會／iPhone 18 Pro與Pro Max亮相 齊漲100元

蘋果公司在秋季新品發表會推出iPhone 18 Pro與尺寸更大的Pro Max版本。（美聯社）

蘋果公司在秋季新品發表會推出iPhone 18 Pro與尺寸更大的Pro Max版本，搭載採用台積電 2奈米製程的A20 Pro晶片，意味著新機成為全球首款採用台積電最新製程技術的智慧手機。在記憶體供應吃緊之際，兩款新機起售價均較上一代調漲100美元。

CNBC報導，iPhone 18 Pro外觀與去年的17 Pro相近，並新增冰川色與勃根地酒紅色。

新機搭載的A20 Pro晶片採用重新設計的核心，蘋果宣稱具備「桌上型電腦等級」效能，可加快人工智慧（AI）運算。

A20 Pro搭載6核心中央處理器（CPU），包括兩個速度提升最高20%的超級核心，以及四個節能核心；另配備7核心繪圖處理器（GPU），效能提升40%。專門處理AI運算的神經網路引擎，則從上一代的一組增至兩組，核心總數由16個增至32個，運算能力提高至兩倍。此外，記憶體頻寬增加50%，新封裝將晶粒與記憶體並排配置，讓晶片直接連接均熱板，改善散熱。

6月公布時反應平淡的Siri AI，如今也正式亮相。蘋果在直播中形容，這是「全新版本的Siri」，能在使用者既有的應用程式中執行操作，包括第三方應用程式，支援超過30萬款App。

相機方面，新款iPhone的一大升級是加入可變光圈，透過實體光圈葉片調整景深與散景效果。

蘋果另推出Apple Reference Image功能，讓使用者確認照片由iPhone相機拍攝，而非AI生成。蘋果發表會講者表示，這項功能從感光元件著手，由全新主相機在拍攝當下，對照片資料進行像素層級的安全簽署，協助證明照片的真實性。這項功能不會在歐盟或中國推出。

全球零組件供應短缺，尤其記憶體供應吃緊之際，蘋果也調漲新機售價。iPhone 18 Pro售價1,199美元起，Pro Max則為1,299美元起，均較上一代調漲100美元。兩款手機將於9月12日在美國開放預購，18日出貨。