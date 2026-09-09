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特納斯首秀重現喬布斯手法 宣示iPhone成個人AI中樞

編譯陳律安／綜合外電
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蘋果公司9日舉行秋季新品發表會，是特納斯接任執行長後的首秀。(歐新社)
蘋果公司9日舉行秋季新品發表會，是特納斯接任執行長後的首秀。(歐新社)

蘋果公司（Apple）在美西時間9日上午10時（美東時間9日下午1時），舉行名為「驚喜耀現，開新篇」的秋季新品發表會，也是特納斯接任執行長後的首秀。他在開場演說中闡述對人工智慧（AI）的願景，將iPhone定位為結合強大AI能力、深入理解使用者生活的「智慧個人中樞」。

特納斯表示，AI讓全新的體驗成為可能，若能將使用者的生活與每天使用的應用程式、服務和產品串聯起來，就能發揮更大作用。他認為，位居這些體驗核心的裝置，將變得更加不可或缺。

他接著描述，理想的智慧個人中樞應隨時伴隨使用者，配備能在裝置上執行AI模型的強大處理器，也能透過網路取得知識、使用更強大的雲端模型。此外，還需要寬大漂亮的螢幕、高品質相機與麥克風，讓裝置能看見、聽見並理解周遭世界，同時具備全天電池續航力、容易操作，並能與其他裝置、應用程式和服務無縫協作。

特納斯隨後揭曉，符合這些條件的產品就是iPhone。這種先描述完美裝置應具備哪些功能，再公布答案的方式，令人想起喬布斯當年首度發表iPhone的手法。

他也強調，iPhone能透過了解使用者的行事曆、人際關係與日常習慣，提供更個人化的協助，而隱私保護是這項願景的核心。Apple Intelligence會盡可能在裝置上執行，若需要更強大的運算能力，則透過「私密雲端運算」提供同等程度的隱私保護，確保連蘋果也無法存取使用者的資料。

他說：「今天，我們將透過新一代iPhone，讓這些體驗更進一步。」

精華 FAQ

  • 他把iPhone描述為結合強大AI能力、理解使用者生活的智慧個人中樞，認為它能串聯行事曆、人際關係、習慣與各種服務，成為日常體驗的核心裝置。

  • 因為他先詳細描述理想裝置應具備的功能與特徵，再在最後揭曉答案就是iPhone，這種先鋪陳、後公布的敘事方式，讓人聯想到喬布斯首次發表iPhone時的經典橋段。

  • Apple強調隱私保護是核心原則，Apple Intelligence會盡可能在裝置上執行；若需更強運算，則透過私密雲端運算處理，並確保連蘋果也無法存取使用者資料。

特納斯 iPhone Apple

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