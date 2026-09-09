華爾街策略師：4理由升高美股短線回跌風險

分析師近日紛紛調高對史坦普500指數年終落點預測，認為年底前漲破8,000點者大有人在，但同時也警告，美股短期內回檔風險已升高。美聯社

華爾街 分析師近日紛紛調高對史坦普500 指數年終落點預測，認為年底會漲破8,000點者大有人在，但同時也警告，美股 短期內回檔風險已升高。

本周，投資銀行RBC Capital Markets重申，史坦普500指數12個月目標價維持在8,150點不變。史坦普500指數8日（周二）收在7,673.52點。

四因素升高短線回跌風險

由卡娃席娜領銜的RBC策略師團隊推估，史坦普500指數近期內回跌5%至10%的機率已升高，並列舉四個理由：

一、美國股市已進入傳統上走勢顛簸時期。過去十年史坦普500指數就有五年在9月收跌。

二、期中選舉迫近，加劇市場波動。這群策略師也提到，在前兩次美國期中選舉年，史坦普500指數下半年都呈現震盪走勢，今年波動似乎更劇烈，反人工智慧（AI）抗議潮正在全美各地風起雲湧，成為一大選舉議題。

三、伊朗戰爭持續打擊美股。眼看華府和德黑蘭持續交火，離和平協議漸行漸遠，投資人更憂心中東衝突將助長通膨，而通膨頑強恐迫使聯準會（Fed）升息，對股市都是利空。

四、RBC策略師也認為，分析師或許有必要下修美企2027年每股盈餘（EPS）預測。他們表示，華爾街大多已開始上調明年EPS成長預測，所以這個風險是否成真，還令人「捉摸不定」。

投銀紛紛調高美股目標價

滙豐（HSBC）周二把史坦普500目標價位從7,680點上調至8,100點，並預期今年底就會跨越那個里程碑，主要得力於AI資本支出強勁，支撐半導體股和AI相關股票漲勢，以及強韌的總體經濟與消費者支出托舉史坦普500其餘成份股。

但滙豐首席股票策略師易努伊和分析師柯蕾默指出，Fed可能啟動升息循環、地緣政治不確定性、期中選舉即將來臨，以及流動性需求日增（因新創公司IPO和超大規模雲端業者發債籌資），都可能加深投資人顧慮。

不過，這兩位策略師認為，這些擔憂是過慮了。他們預期，Fed可望按兵不動到年底，期中選舉前後的市場波動往往是暫時性的，油價上漲對消費者支出的影響有限，而流動性顧慮「看來似乎可控」，因為最近的IPO超額認購幅度可觀，超大規模業者的融資需求也一直能得到滿足。

巴克萊周三同樣提高對史坦普500年底落點的預測，從7,800點提高到7,950點，並維持指數將在2027年12月上看8,800點的目標不變。

但策略師克里希納領導的巴克萊團隊指出，雖調高美股展望，還是會「謹慎」看待美股估值，畢竟通膨仍頑強、地緣政治瀰漫不確定性、利率展望偏鷹，而且AI資本支出的融資前景和持不持久仍有疑問。