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美擊沉5影子油輪伊朗報復襲10船 衝擊海運油市震盪

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美擊沉5影子油輪伊朗報復襲10船 衝擊海運油市震盪

中央社開羅／華盛頓／杜拜9日綜合外電報導
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荷姆茲海峽油輪遭擊中後冒出濃煙。示意圖，非文中當事船舶。(路透資料照)
荷姆茲海峽油輪遭擊中後冒出濃煙。示意圖，非文中當事船舶。(路透資料照)

在美國擊沉5艘伊朗油輪後，德黑蘭今天表示，已經在荷莫茲海峽附近攻擊10艘船舶。這是開戰6個月以來雙方宣稱針對航運展開的最大規模報復性襲擊。

路透報導，發生在關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及其周邊的這些攻擊推升國際油價，國際基準布倫特原油（Brent crude）期貨價格創下自從7月下旬以來首度突破每桶100美元的紀錄。具高度政治敏感性的美國國內柴油零售平均價格也刷新歷史紀錄，來到每加侖超過5.94美元。

伊朗同時表示，已經向美軍在約旦使用的一處基地發射彈道飛彈。雙方自從8月底以來頻繁交火，打破先前一個月的相對平靜。美、伊都針對軍事、航運和能源設施發動攻擊。

近期沙烏地阿拉伯和葉門什葉派激進團體青年運動（Houthis）武裝之間的戰鬥也有所升溫，開闢第二戰場，同樣威脅中東能源供應。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在訪問哥倫比亞時告訴記者：「伊朗持續試圖打擊美國海軍艦艇，每當他們這麼做，或者企圖這麼做時，就會損失油輪。」

伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）今天表示，他們以彈道飛彈攻擊約旦東部阿茲拉克（Al-Azraq）附近美軍基地，並且針對兩艘美方船艦和8艘試圖穿越已被其宣告為禁區海域的油輪開火。

英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations）指出，接獲多艘商船在荷莫茲海峽兩側的波斯灣（Persian Gulf）北部和阿曼灣（Gulf of Oman）遭到打擊而失去行動能力的通報。該機構暫時無法確認人員傷亡與環境衝擊情況。

精華 FAQ

  • 報導指出，美國先擊沉5艘伊朗油輪，伊朗隨即宣稱在荷莫茲海峽附近攻擊10艘船舶，並對美軍基地發射飛彈，形成新一輪報復循環。

  • 荷莫茲海峽周邊遇襲後，國際油價明顯上漲，布倫特原油期貨重返每桶100美元上方；美國國內柴油平均零售價也刷新歷史新高。

  • 伊斯蘭革命衛隊表示，已向約旦東部阿茲拉克附近的美軍基地發射彈道飛彈，同時對兩艘美方船艦與8艘油輪開火，擴大衝突範圍。

彈道飛彈 伊朗 荷莫茲海峽

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