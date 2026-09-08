我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太噁心…外賣餐盒驚見「三吱鼠」還在醬汁裡蠕動

川普與普亭通電話1小時 克宮稱美俄元首坦率交談

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)

摩根士丹利策略師團隊表示，勞工節揭開美股今年最後一波漲勢的序幕，而這波領漲類股將換手，不再是由半導體股帶頭衝鋒。

美股史坦普500指數今年來漲幅達14%，羅素2000小型股指數年初迄今更大漲20%，半導體股更是扶搖直上--基本上，除了「七大巨頭」科技股外，其他股票都重拾二位數漲幅。

MarketWatch報導，摩根士丹利股市策略師威爾森領導的團隊指出，上述發展絕非巧合。大摩在研究報告中寫道：「凡此種種，都與我們所謂的一波新經濟景氣循環吻合。約莫在2025年4月『解放日』（當天川普宣布全球的對等關稅）前後，美國經濟發生滾動式衰退，跌到低谷時，這波景氣循環於焉展開。營收成長加速，導致每股盈餘（EPS）呈現V型復甦，反映營運槓桿回歸中型企業。」

但大摩策略師指出，隨著押注成長股持續飆漲的所謂「動能股」交易降溫，那段漲勢已告一段落。特別是半導體股，已在6月觸頂，此後股價已從高峰滑落。

所以，現在的問題是，晶片股還會重拾漲勢嗎？

威爾森與其團隊表示，或許還有一波末升段漲勢可期。他們形容，晶片股接下來的走勢，可能與去年銀價急漲的情況類似，但認為半導體股不再是領漲族群。

大摩團隊寫道：「一些人士聲稱，美股領漲族群基本上不變，動能股賣壓只是運用槓桿過度的投資組合重新調整部位罷了。但我們不同意這種論點。我們認為，是過渡到中期復甦期（mid-cycle）驅動了部位重新調整，而那又被槓桿給誇大了。」

大摩團隊表示，可望從中期復甦類股輪動受惠的股票，傾向是自由現金流豐沛、營運效率高和資本支出有紀律的公司，那意味今年稍早因投資人擔心遭人工智慧（AI）巨浪沖擊的軟體股，今後可望揚眉吐氣，而醫療照護股和銀行股後市也看好。

簡言之，大摩團隊認為市場資金正移出「AI賦能」概念股，轉向「AI採用」概念股。大摩指出，華爾街分析師已調高對這些類股的盈餘預測。

不過，大摩策略師指出，最近美國長期公債殖利率躍升，對上述預測構成最大的風險。他們認為，利率顧慮不是因憂慮政府財政難以為繼而起，而是強勁的名目成長率、石油與能源漲價恐推升通膨，以及政府公債和公司債發行量暴增所致。

精華 FAQ

  • 大摩指出，市場已從動能股狂飆轉入中期復甦階段，半導體股在6月見頂後走弱，代表先前漲勢告一段落，領漲角色將由其他類股接棒。

  • 大摩看好自由現金流充沛、營運效率高且資本支出紀律佳的公司，特別是軟體股、醫療照護股與銀行股，因市場正從AI賦能轉向AI採用。

  • 大摩認為最大風險來自美國長期公債殖利率上升，背後可能是名目成長強勁、油價與能源價格推升通膨，以及政府與企業債券供給增加。

川普 美股

上一則

ASML開始在荷蘭擴廠 可容納50座足球場 提供2萬工作機會

延伸閱讀

公債殖利率躍升很糟？專家：其實是好事 可能助漲股市

公債殖利率躍升很糟？專家：其實是好事 可能助漲股市
「債券義勇軍」發明人看好後市：別忙著買AI股 可抱黃金

「債券義勇軍」發明人看好後市：別忙著買AI股 可抱黃金
Nvidia財報強勁帶旺科技股 美股收高

Nvidia財報強勁帶旺科技股 美股收高
戴爾飆近16%替AI多頭撐腰 史坦普終止三連跌

戴爾飆近16%替AI多頭撐腰 史坦普終止三連跌

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
牛肉價格是美國人非常關心的議題，圖為芝加哥一處超市販售的牛肉。（美聯社）

司法部擴大調查牛肉價格 鎖定沃爾瑪、好市多、亞馬遜等八家業者

2026-09-02 08:00
圖為馬斯克xAI公司位於田納西州的一座設施，內有Colossus的大型超級電腦。目前這類設施依靠電池儲能系統與燃氣渦輪構成的離網電廠供電。（路透）

不想等了 馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

2026-08-31 18:09
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

2026-09-03 16:52
空巴寬體客機A330neo傳出尾翼有品質缺陷，導致過去三個月來產量嚴重放緩。路透

星宇過去3月只收到1架A330neo 品質問題導致空巴產量放緩

2026-09-03 09:41
分析師警告，美債殖利率勁升正對科技股續強展望構成威脅，儘管殖利率近日回落，本月仍有進一步攀升空間，投資人宜正視科技股回檔的可能性。路透

美債殖利率9月攀升 分析師：科技股歡樂派對告終

2026-09-03 12:16

超人氣

更多 >
孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時
男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決
小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法

咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法