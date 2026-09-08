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ASML開始在荷蘭擴廠 可容納50座足球場 提供2萬工作機會

編譯林奇賢／綜合外電
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晶片設備大廠艾司摩爾（ASML）開始動工興建在荷蘭的第二工業園區，將引進全新的「...
晶片設備大廠艾司摩爾（ASML）開始動工興建在荷蘭的第二工業園區，將引進全新的「流線型工廠」（flow factory）。路透

晶片設備大廠艾司摩爾（ASML）開始動工興建在荷蘭的第二工業園區，對致力於讓該公司在國內擴廠的荷蘭政府來說，是一大勝利。

彭博資訊報導，這座將坐落在恩荷芬（Eindhoven）的園區，建成後最多可容納約50座足球場，員工上看2萬人。艾司摩爾在8日發布的聲明說，第一期工程會在2029年完工，屆時將招聘至少3,000名員工。

該園區的一大亮點，將是艾司摩爾引進全新的「流線型工廠」（flow factory），這是該公司針對TWINSCAN工廠所推出的次世代創新製造營運模式，旨在實現更快速、更有效率且更大規模的模組生產與組裝。它精簡了物料與作業在廠內的流動過程，有助維持高品質標準，同時提升生產力。這個模式借鑑了汽車與航太等其他產業已獲驗證的成熟生產模式。

這項擴廠計畫是在荷蘭政府官民協力，投入數十億元於當地基礎建設的兩年多之後展開。阿姆斯特丹當局試圖說服艾司摩爾持續留在荷蘭發展。這家歐洲市值最高公司的高層先前說，他們需要有利成長的企業環境，包易於徵才、地產和公共建設。

市值稱冠歐洲的ASML，是AI供應鏈的關鍵環節，因為該公司是全球最先進微影設備的唯一製造商。ASML的微影設備以光線將複雜的圖像轉移到矽晶圓，從而構建形成先進微晶片的線層。最新擴張專案聚焦於擴產其最先進的極紫外光（EUV）系統。

AI企業正陷入軍備競賽，競相打造更強大模型所需的基礎設施，大部分都需要仰賴艾司摩爾的設備。

精華 FAQ

  • 這項擴廠計畫位於荷蘭恩荷芬，屬於ASML的第二工業園區。荷蘭政府近年持續投入基礎建設，希望留住這家關鍵晶片設備大廠並促進在地發展。

  • 園區建成後最多可容納約50座足球場，員工上看2萬人。第一期工程預計在2029年完工，屆時至少會先招聘3,000名員工。

  • 重點是導入全新的flow factory，用於TWINSCAN工廠的次世代製造模式，可加速模組生產與組裝，提升效率與品質，並支撐EUV系統擴產需求。

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