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學者：川普施壓降息 反而強化9月升息可能性

編譯湯淑君／綜合外電
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美國總統川普企圖藉中斷對外貿易施壓聯準會（Fed）降息，反而會強化Fed決策官員...
美國總統川普企圖藉中斷對外貿易施壓聯準會（Fed）降息，反而會強化Fed決策官員本月升息決心。美聯社

美國8月就業報告超強，市場推估聯準會（Fed）本月升息機率達六成，最終取決於下周的通膨數據。經濟學者布魯克斯則主張，Fed本月的確可能升息，最主要因素不是通膨或就業，而川普總統企圖藉中斷對外貿易施壓降息，反而會強化決策官員升息決心。

川普4日在社群平台上發文說，Fed若不調降利率，他將下令禁止與美國有貿易逆差的國家貿易。

布魯金斯研究所高級研究員、曾任國際金融協會（IIF）首席經濟學家的布魯克斯5日撰文指出，川普此舉將適得其反，反而會使負責Fed決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）更可能決議升息。

他提出的理由有二。首先，川普再一次逼降息，但反倒可能強化FOMC成員展示決策獨立自主的決心。而且，川普又企圖影響貨幣決策，可能再次讓Fed公信力與獨立性受市場懷疑，進而再掀美國長期公債賣壓。

布魯克斯指出，最近美國長期公債殖利率之所以竄升，導火線其實是Fed主席華許。華許在7月29日FOMC會後記者會的發言偏「鴿」（包括暗示市場已代為收緊金融情勢，所以無須升息，以及可能更改通膨指標），令部分人士質疑其抗通膨公信力，於是引爆長債賣壓，促使財政部長貝森特緊急干預債市，宣布擴大回購長期公債。

他表示，華許在8月底傑克森洞央行年會的演說放「鷹」，藉此抑升美債殖利率。但川普4日又再度施壓Fed降利率，可能引爆新一波美債賣壓，把長債殖利率推得更高。

布魯克斯認為，目前不論是通膨或就業市場，都不足以構成需要迫切升息的條件。Fed偏好的通膨指標，個人消費支出（PCE）物價指數，走勢明顯趨緩，所以通膨未亮紅燈；近幾個月來，男性工作適齡人口的勞動參與率走下坡，女性勞參率則呈現停滯，所以就業市場也沒過熱。

布魯克斯表示，但若是華許認為有必要把長債殖利率壓下來，Fed或許就有必要在本月升息。

也就是說，布魯克斯認為，就經濟基本面而論，Fed本月欠缺充分理由升息。但現在美國聯邦政府面臨財政赤字失控，長債殖利率螺旋式攀升加重償債成本，只會讓政府赤字進一步惡化。在這種情況下，他認為華許不無可能配合財長貝森特，協力壓抑殖利率。藉這次FOMC升息宣示抗通膨公信力，可發揮立竿見影之效。

布魯克斯預估，Fed 16日會後有40%機率提高基準利率1碼（0.25個百分點），比市場目前估計的62%低一些。但川普的社群媒體貼文，卻可能讓FOMC「鷹派」聲勢更壯大。

精華 FAQ

  • 主因是8月就業報告表現強勁，讓市場重新評估政策走向；不過，最後是否升息仍要看下周公布的通膨數據是否持續降溫。

  • 他認為川普再度介入貨幣政策，會刺激FOMC成員展現獨立性，甚至讓市場懷疑Fed公信力，進而推升美國長期公債殖利率。

  • 他認為從通膨與就業基本面看，Fed並沒有迫切升息理由；但若要壓抑長債殖利率、重申抗通膨決心，本月升息仍有可能發生。

降息 川普 聯準會

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