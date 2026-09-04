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非農就業超強 科技股沒在怕 費半揚升近3% 台積電ADR漲2%

編譯易起宇／綜合外電
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美股道瓊指數4日早盤下跌，8月非農就業數據比預期強勁。（歐新社）
美股道瓊指數4日早盤下跌，8月非農就業數據比預期強勁。（歐新社）

美股道瓊指數4日早盤走跌，主因是新出爐的美國8月非農就業報告比預期強勁，提高了美國聯準會（Fed）本月升息的可能性。

道瓊工業指數4日早盤下跌97點，或0.2%；史坦普500和那斯達克指數則接近平盤；費城半導體指數上漲2.9%；台積電ADR漲2%。

美國勞工部統計局4日表示，8月非農就業人口增加16.2萬人，遠高於市場預測的5.3萬人。失業率則持穩在4.1%，符合預期。除了8月就業人口大增外，6、7月數據也上修。

此數據發布後，美國公債殖利率曲線整體上移。2年期公債殖利率上升逾7個基點至4.425%，達到2025年1月來最高；10年期公債則上升近4個基點至4.802%，30年期殖利率也微升至5.263%。

摩根士丹利財富管理首席經濟策略師Ellen Zentner表示，「非農就業人口的意外大幅增加可能提高對升息的擔憂，但結果取決於下周的通膨數據。如果通膨數據比預期溫和，Fed或許將可放心忽視來自勞動市場的潛在通膨訊號」。

彭博經濟研究指出，8月非農就業數據意外強勁，打破了過去20年來8月就業數據通常不如預期的現象，可能是季節性因素造成的，世足賽影響了餐旅業原本的招募節奏，這幾乎可以解釋這次就業數據大幅優於預期的全部原因。扣除這些因素，潛在的就業成長也有所改善，似乎已高於維持失業率不變所需的就業成長速度，進而強化Fed於9月升息的依據。不過，彭博經濟研究認為，最終決定權在9月11日公布的8月CPI。

精華 FAQ

  • 因為8月非農就業人口增加16.2萬人，明顯高於預估的5.3萬人，顯示勞動市場仍具韌性，讓市場認為Fed本月升息的可能性上升。

  • 道瓊早盤跌97點，史坦普500與那斯達克接近平盤；費城半導體指數上漲2.9%，台積電ADR也上漲2%，顯示科技與晶片股表現相對強勢。

  • 市場接下來將關注下周的通膨數據，尤其是9月11日公布的8月CPI。若通膨比預期溫和，Fed可能忽略部分就業訊號；若偏高，升息依據將更強。

台積電 殖利率 那斯達克

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