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債市拋售潮衝擊房市 美房貸利率近7%創2026年新高

中央社紐約3日綜合外電報導
全球債市的拋售潮正衝擊美國房市，美國房貸利率飆升至今年最高水準，為有意購屋的民眾...
全球債市的拋售潮正衝擊美國房市，美國房貸利率飆升至今年最高水準，為有意購屋的民眾與尋求轉貸的屋主帶來新一波壓力。(美聯社)

全球債市的拋售潮正衝擊美國房市，美國房貸利率飆升至今年最高水準，為有意購屋的民眾與尋求轉貸的屋主帶來新一波壓力。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國聯邦住宅貸款抵押公司（Freddie Mac）統計顯示，30年期固定房貸平均利率本周升至6.71%，創下2025年7月以來最高水準。

房貸利率與美國10年期公債殖利率高度連動，而後者往往隨投資人對未來通膨與經濟成長的預期而同步波動。

美國10年期公債及整體債市最近捲入全球拋售潮，投資人愈來愈憂心美國與伊朗的衝突、能源成本上漲對經濟的衝擊，以及美國國家總債務史上首度飆破40兆美元等問題。

債券價格下跌時，債券殖利率便會上升。美國10年期公債殖利率昨天觸及2023年10月以來最高點，今天則小幅回落。

由於債券殖利率是整體經濟中各項利率的重要基準，因此殖利率大幅走高，不僅可能推高房貸成本，也可能連帶推高車貸等其他借貸成本。

不少經濟學家原本預期今年房貸利率將走跌，且一度確實朝這個方向發展。不過，房地產交易網站Redfin經濟學家趙辰（Chen Zhao）表示，2月爆發的美伊戰爭打亂這個趨勢，油價飆升引發通膨再度升溫的擔憂。

趙辰也指出，Redfin預期今年底之前，房貸利率將維持在6%至接近7%的高檔水準。

如今高昂的房貸利率已對房市造成衝擊，導致成交量下滑。

根據全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors）最新數據，7月「待過戶成屋銷售」（Pending Home Sales）降至今年以來最低水準；而利率上升也讓原本希望趁借貸成本較低時轉貸的屋主更難如願。

精華 FAQ

  • 由於房貸利率與美國10年期公債殖利率高度連動，債券價格下跌使殖利率上升，進而把30年期固定房貸平均利率推高到6.71%，創下2025年7月以來最高。

  • 投資人擔憂美國與伊朗衝突、能源成本上漲恐再度推升通膨，以及美國國家總債務首次突破40兆美元，這些不確定性共同引發債市賣壓。

  • 高利率直接增加購屋負擔，也讓原本想趁低利轉貸的屋主難以行動，結果是房市成交量下滑，7月待過戶成屋銷售降至今年以來最低水準。

利率 殖利率 債券

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