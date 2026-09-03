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川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

編譯湯淑君／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國汽油價格勁揚，使川普2024年揚言將能源價格砍半的競選承諾跳票，原因顯然是川普對伊朗開戰擾亂石油供應。但財政部長貝森特卻歸咎於新的替罪羊：烏克蘭

貝森特2日接受福斯新聞台訪問時表示，最近能源價格高漲，除了伊朗戰爭外，烏克蘭轟炸俄羅斯能源資產與煉油設施，也對全球能源價格構成上漲壓力。

對此，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼3日撰文，嘲諷川普政府咎由自取。

克魯曼指出，貝森特說，煉油產能瓶頸是造成目前這波能源震撼的主要因素，此言不虛；而烏克蘭轟炸俄羅斯石油設施，也的確是導致全球煉油產能降低的一大因素。後果便是柴油和汽油價格大漲，比原油價格漲得更兇。

但留意貝森特的措詞，他說：「（烏克蘭）已決定他們想要炸掉俄羅斯能源資產。」

烏克蘭救亡圖存 不得不攻擊俄油設施

問題是：為什麼烏克蘭想要幹這種事？難道不是因為必須力抗普丁政權，為國家存亡而戰？俄烏戰爭已進入第五年，烏國為救亡圖存，必須反擊普丁的軍事與經濟基地。

值得玩味的是，貝森特並未指出，倘若俄羅斯終結這場侵略戰爭，烏克蘭自然會停止攻擊俄國石油設施。川普政府未要求俄方停止侵略，反倒邀請俄國財長參加周一舉行的G20財長會，讓歐洲民主國家火冒三丈。

基本上，貝森特一開始就敵視烏克蘭。川普2.0上台初期，貝森特曾飛往基輔，要求烏克蘭政府把很大比例的礦業資源交給美國。川普當時提議，烏克蘭資源開採的半數收入給美國，估計價值5,000億美元（似乎是誇大其詞），卻未給烏克蘭相應的承諾——未提供額外的金援或安全保障，什麼都沒有。

貝森特返回華府後，建議川普不要接見烏克蘭總統澤倫斯基，除非他簽署礦物協議。兩人還是在白宮會晤了，結果是災難一場，川普當眾羞辱來訪的澤倫斯基說：「你的處境不佳，此刻無牌可打。」後來，川普政府幾乎切斷對烏克蘭所有的援助，想必是料定烏克蘭對抗俄軍的防禦將瓦解。

川普當初斬斷對烏奧援 如今無牌可打

不料，烏克蘭持續抗俄，失去的美國援助大部分由歐洲諸國補位。同時，烏克蘭在失去美國武器（特別是愛國者飛彈攔截系統）支援後，反而在這場戰爭占上風，主因是無人機戰力增強，並執行愈來愈頻繁的長程攻擊，目標包括俄國石油設施。

烏克蘭的無人機戰果輝煌，顯示基輔政府應可大力協助被伊朗無人機打得七葷八素的美軍。然而，別指望美國國防部長赫塞斯會向烏方求援。

現在，貝森特倒把燃料價格上大漲怪到烏克蘭頭上。他是在要求（或請求）烏克蘭中止戰略空襲嗎？若是如此，要拿什麼條件交換？川普政府無法威脅砍掉對烏援助，因為早就喊停了。川普政府也不能提議助烏補強一大防禦技術缺口（缺乏有效的彈道飛彈攔截系統），因為美國自己的庫存也在美伊交戰中消耗殆盡。

因此，可確定貝森特和川普儘管希望烏克蘭停止轟炸俄羅斯能源資產，但只能口頭要求，實際上無技可施，無法說服烏克蘭改變戰略。講白些，貝森特和川普現在的處境不佳，此刻無牌可打。

精華 FAQ

  • 貝森特主張，烏克蘭轟炸俄羅斯能源資產與煉油設施，壓縮全球煉油產能，因而推升汽油與柴油價格；但克魯曼認為，真正根源仍是川普對伊朗開戰與整體政策失當。

  • 克魯曼認為，烏克蘭並非無端挑釁，而是為了救亡圖存、反制普丁政權的軍事與經濟基地；若俄羅斯終止侵略，烏克蘭自然沒有理由持續攻擊這些目標。

  • 因為川普政府早已大幅切斷援烏，失去可拿來施壓的籌碼，也無法再提供足以交換停火的安全保障或防空支援，因此只能口頭要求，實際上難以左右烏克蘭。

克魯曼 烏克蘭 川普

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