Fed本月會不會升息？周五就業報告是一大關鍵

市場預期聯準會9月升息機率已超過六成。路透

美國聯準會（Fed）本月會不會升息？Fed主席華許 已對日後升息持更開放的態度，市場預期9月升息機率已超過六成。分析師指出，周五（4日）出爐的8月就業報告，以及下周發布的通膨數據，將是關鍵。

Fed官員不排除必要時升息的可能性

華許在上周傑克森洞央行 年會發表專題演說時，對美國經濟抱持更開放的態度，並表示如有必要，他會支持升息。他說：「我們必須有信心，基礎通膨會以明顯、充分的速度邁向我們的目標。否則，我們有工作要做。」

今年初，交易員原以為Fed今年會降利率，但現在已準備因應Fed可能升息的可能性。期貨市場交易員目前推估，Fed在9月升息的機率已升至64%，幾乎比華許傑克森洞發言前的36%倍增。

Fed官員將在9月15日至16日舉行利率決策會議。今年前五場會議都決議維持基準利率在3.5%~3.75%的目標區間不變。

周五非農就業和下周CPI是兩大關鍵

分析師指出，預定周五公布的8月非農就業報告，和下周出爐的8月消費者物價指數（CPI），可能對Fed兩周後的利率決定產生重大影響。

SLW投資公司基金經理人亞恩說：「我的看法是，周五（就業報告）會比懷俄明（傑克森洞演說）更重要。7月就業人數意外減少，工資成長過去一年來也已降溫。」他表示，除了非農新增就業人數外，也將密切關注過去幾月數據的修正幅度。

亞恩說：「就業人數不增反減，升息門檻高於市場認知。」

華爾街日報訪調分析師預測，8月就業人數可能增加5.3萬人。

羅素投資公司策略師BeiChen Lin認為，8月就業市場可能呈現「室溫」，而不是「滾燙」或「冰凍」，那對Fed應是好消息。但若就業成長遠比市場共識預測來得強，通膨又不合作，「就可能導致Fed思考啟動升息」。