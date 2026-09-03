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升息預期降溫、Fed理事沃勒挺按兵不動 美債殖利率挫

編譯陳苓／綜合外電
Fed理事沃勒。路透
Fed理事沃勒。路透

聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）3日表示，要是下周出爐的通膨數據沒有意外，他傾向於在本月會議上，支持利率按兵不動，美國公債殖利率聞訊跌至當日低點，市場也下砍升息預期。

沃勒對目前的通膨趨勢有信心，指出關稅衝擊可能有限；能源價格攀升，也尚未對經濟其他部分造成重大衝擊。

影響所及，美國公債殖利率觸及當日低點；債券殖利率與價格呈反向走勢。交易者調降升息預期，估計9月15、16日Fed會議上，利率不變的機率為54%，低於沃勒發言前的約62%。

沃勒指出，儘管美國7月整體通膨成長3.7%，核心通膨上揚3.3%，但潛在趨勢仍優於核心通膨呈現，而且年增幅並非當前通膨的最佳指引。他說，Fed偏好指標衡量的三個月期通膨率，從2月的4.76%，如今來到至3.05%，「這是相當大的改進，下行速度令人鼓舞。」

沃勒說，要是接下來兩周的數據維持如此，他支持利率不變，但如果從現在到本月會議登場時有變化，他可能會改變作法。Fed會議前的唯一重要數據，是下周公布的通膨報告。

沃勒說法似乎與Fed主席華許上周聲明形成對比。華許上周在傑克森洞央行會議的演說表示，每月通膨數據趨緩，不表示潛在趨勢實質改善，要是趨勢不配合，會有工作要做。

精華 FAQ

  • 沃勒表示，只要接下來的通膨數據沒有意外，他傾向在本月Fed會議上支持利率維持不變；但若會前數據出現變化，他也可能改變立場。

  • 交易者在沃勒談話後下修升息預期，估計9月15、16日Fed會議維持利率不變的機率為54%，低於他發言前約62%的水準。

  • 他指出，雖然7月整體通膨年增3.7%、核心通膨3.3%，但三個月期通膨率已由2月的4.76%降至3.05%，顯示下行趨勢明顯改善。

殖利率 利率 聯準會

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