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星宇過去3月只收到1架A330neo 品質問題導致空巴產量放緩

編譯中心／綜合外電
空巴寬體客機A330neo傳出尾翼有品質缺陷，導致過去三個月來產量嚴重放緩。路透
空巴寬體客機A330neo傳出尾翼有品質缺陷，導致過去三個月來產量嚴重放緩。路透

彭博新聞3日報導，知情人士透露，空中巴士（Airbus）在6和7月沒有向星宇航空交付任何A330neo飛機，8月也只交付了一架。報導指出，空巴發現A330neo的尾翼有品質缺陷，導致過去三個月來交機幾乎停擺。 

空中巴士回應彭博的詢問時表示，該問題涉及該機型的水平尾翼，迫使公司在生產過程中對飛機進行檢查，並減慢了每月的交付速度，「根本原因已經查明，A330的交付已經恢復」，該公司並在聲明中強調，上述問題是「個別案例」。

至於8月的交機情況空巴拒絕置評，官方數據將在未來幾天公布。 

知情人士透露，空巴8月總共也只交付了約57架飛機，低於7月的水準，而今年迄今的交機量475架，離今年全年目標尚有400架。

空巴先前表示，全年商用飛機的交付目標可以實現，實際交付量可能在850至890架之間，代表還有超越目標的空間。 

空巴A330neo是該公司舊款寬體客機的升級版，配備新型引擎，並改進機翼設計和其他調整。這款飛機定位介於A320系列窄體客機和旗艦寬體客機A350之間。空巴每月約生產四架A330neo，並計劃在2029年將產量提高到五架。 

精華 FAQ

  • 知情人士透露，星宇航空在6月與7月都沒有收到任何A330neo，8月也只交付1架，顯示空巴的交機節奏在這段期間明顯受阻。

  • 空巴表示，問題出在A330neo的水平尾翼品質缺陷，因此必須在生產過程中增加檢查，進而拖慢每月交付速度；公司強調根本原因已查明。

  • 雖然A330neo交付受影響，但空巴稱A330的交付已恢復，且全年商用飛機交付目標仍可實現，預估全年交付量約介於850至890架之間。

空巴

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