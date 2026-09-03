AI融資連袋鼠、武士都不放過 全球公債大跌但有意外贏家

全球政府公債近來賣壓急湧，與債格走向相反的殖利率躍上近20年來最高，先進國公債首當其衝。但新興市場成為意外的贏家。路透

全球政府公債近來賣壓急湧，與債格走向相反的殖利率 躍上近20年來最高，連帶推升抵押房貸利率和企業融資成本。不過，這也造就意外的贏家：新興市場 。

彭博資訊報導，最近這波賣壓集中在先進國家長天期公債市場。交易員料定美國公債價格將進一步下跌，日本30年期公債殖利率更締造新高紀錄。在歐洲，相對於德國公債，法國公債提供的溢價已增至2012年歐債危機以來最高。

但新興市場尚未受到波及。事實上，高殖利率新興市場國家現在的融資成本，甚至比伊朗戰爭爆發初期還要低。在中國大陸、印度 和泰國，過去三個月來，公債殖利率其實不升反降。

先進國公債vs.新興市場債分歧 反映三大因素

一、人工智慧（AI）導致的生產力提升，主要發生在先進國家，因為提供建置AI基礎設施所需的大量技術勞工與豐沛的資本。相形之下，新興市場在這方面可能落後，僅中國、南非等少數製造重鎮除外。

因此，近來歐美先進國家公債殖利率大幅躍升，一部分反映投資人對AI推升經濟成長的預期。這與1990年代末的情景相似：當時美國長債殖利率也普遍勁揚，與達康榮景同時發生，待達康泡沫爆裂後，美債殖利率升勢隨之逆轉。

另一種解釋是所謂「排擠」理論：超大規模雲端服務業者（hyperscalers）大舉發債吸金，已限縮政府能從金融市場籌資的空間。這種現象在美國最明顯，但美國大型科技集團已開始發行以其他G10貨幣計價的債券，最近企業發行楓葉債、袋鼠債、武士債等新聞不斷傳出，即為佐證。但這些科技大咖不太可能選擇發行以離岸人民幣和韓元計價的債券，主因是出自地緣政治和新興市場流動性顧慮考量。

中國無疑也是一股強大的AI超級強國，但大陸國內儲蓄過剩，7月家庭存款總額衝上人民幣173兆元（25.6兆美元），確保流動性供應充足，不至於產生資金排擠作用。

二、利差交易（carry trade）實在太誘人。這種交易策略大意是，借入低利率貨幣（如日圓），然後錢進收益率較高的新興市場資產。自2024年底以來，這種操作策略已一連七季獲利，報酬率約為22%。

三、先進經濟體財政赤字難以為繼的顧慮，已導致投資人開始對這些國家發行的公債重新評價。法國是目前財政狀況最令人憂慮的歐洲主要國家；日本政府編列的預算支出規模可與新冠疫情時相提並論，也導致長期借貸成本飛升；美國聯邦政府債務突破40兆美元大關，更是令人怵目驚心，必將推升政府償債成本。

反觀新興市場，政府財政缺乏紀律的問題已改善，大致洗刷主權債信欠佳汙名。多年來新興市場高負債國已被債市教訓夠多次，迫使政府痛下決心減債。例如阿根廷總統米雷伊就避免在海外濫發債，使阿國主權債信獲信評機構大幅調高，成為今年新興債整體表現突出的一大推手。

以往，債市關切信評差的新興市場，避免踩「脆弱五國」地雷。如今，市場注意焦點已轉向較成熟、財政較負責任的新興市場發債國。市場藉此向這些民選政府傳達的訊息是：想借錢？先整頓好財政。