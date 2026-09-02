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川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

G20財長及央行總裁會議落幕 重點一次看

中央社北卡羅來納州艾西維爾2日綜合外電報導
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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）8月31日至9月1日在北卡羅來納...
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）8月31日至9月1日在北卡羅來納州藍脊山脈（Blue Ridge Mountains）城巿阿什維爾（Asheville）舉辦G20財政部長及中央銀行總裁會議。(路透)

G20輪值主席國美國本周積極推動對伊朗制裁及縮減貿易失衡。因中國反對批評其出口戰略等表述，G20未能發表聯合公報。華府則為俄羅斯參與辯護，稱未干擾討論。

聚焦成長、全球失衡及伊朗制裁

去年美國拒絕參與南非主導的20國集團（G20）進程後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）8月31日至9月1日在北卡羅來納州藍脊山脈（Blue Ridge Mountains）城巿阿什維爾（Asheville）舉辦G20財政部長及中央銀行總裁會議。

貝森特將這次G20會議定位為推動全球經濟成長、解決經濟失衡及討論主權債務重整的場域。

路透報導，美國財政部高層官員於會前表示，總統川普政府預計在會中促成G20主要經濟體的財金領袖同意採取行動提振經濟成長、降低全球失衡並且解決主權債務挑戰，同時要求各方切斷伊朗的經濟命脈。

俄財長現身引歐洲反彈

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）現身G20會議桌，引發歐洲官員強烈反彈。

「時代雜誌」（TIME）報導，俄羅斯雖然仍是G20成員，但是自從2022年2月全面入侵烏克蘭以來，該國財長一直未曾親自出席G20峰會。歐洲官員持續致力於為挑起戰釁而孤立莫斯科。

美方會前並未公開預告俄羅斯將出席本次會議。此舉令歐洲領袖感到不滿，有消息指出，部分官員拒絕在大合照中與希魯阿諾夫同框。最終，貝森特僅在場邊與他合影。

歐洲領袖、美國國會議員對俄羅斯出席紛紛表達不滿。

當被問到此事時，川普向記者表示：「我們靜觀其變，但我們喜歡與每個人和睦相處。我之所以這麼成功，其中一個原因就是我跟每個人都處得來。」

中國1比19否決 G20公報流產

為期兩天會議結束後未發表聯合公報。

「經濟學人周刊」（The Economist）報導，貝森特指出，有19個與會國同意發布聯合公報來譴責那些「存在過度且持續對外順差」、「導致經濟成長過度依賴出口的扭曲因素」的國家。令人難以理解的是，2025年創下1兆2000億美元歷史新高貿易順差的中國對此表示異議。

「金融時報」（Financial Times）報導，兩名美國官員及一名歐洲聯盟執行委員會（European Commission）高層官員指出，中國反對「非市場政策」這一用語。美國官員指出，包括日本、法國、英國、歐盟、印度和俄羅斯在內成員國都同意「採取措施消除加劇失衡的非市場政策和作法」有其必要。

根據官員說法，中國也反對任何提及「關鍵礦物」的內容。

同時，出於對其聲稱擁有主權的台灣海峽和南海恐有後續影響的顧慮，中國還抗拒關於確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航行可預測性的章節。

被問到為何中國反對已經獲得多數成員同意的條文時，一位美國高層官員表示：「他們難辭其咎。如果我們擔心的是持續性扭曲市場行為，那麼他們就是最嚴重的罪魁禍首。讓G20出現19比1的局面，簡直令人難以置信。」

這場歧見發生在中國國家主席習近平預計3周後訪問華府與川普舉行高峰會，以及3個月後G20領袖年度峰會將在邁阿密（Miami）舉行之前。

盟友怨美國阻礙全球成長

「紐約時報」（The New York Times）報導，本周G20會議中幾乎每一場會議都由貝森特開場，他盛讚川普領導下的美國經濟表現，呼籲其他國家起而效尤。

但是美國盟友們並不總是買單。來自歐洲、加拿大及其他友好國家代表於會議期間多次批評美國政策，認為那些作法損害其本國經濟。

他們表達對美國與伊朗戰事的不滿，因為戰爭已經擾亂能源市場和航運秩序。他們也質疑貝森特上個月突然決定出售美國持有的歐元，協助日圓走強，以及美國政府與加拿大之間不斷升級的口水戰和關稅戰。

報導指出，儘管場面大體上保持客氣禮貌，這些歧見卻反映出歐洲和其他地區對於川普施政作風的愈加不滿。他們認為，川普政策在多方面阻礙全球經濟成長，而這正是貝森特強調美國政府「全力專注」的議題。

康乃爾大學（Cornell University）經濟學家、國際貨幣基金（IMF）前中國事務主管普拉薩（Eswar Prasad）指出：「儘管美國採取強硬措施，連G20中的美國傳統盟友如今都明顯與川普政府施政重點公開分歧。」

矛盾最明顯的是美國與其北鄰加拿大。貝森特8月31日在峰會接受CNBC訪問，談到加拿大時語帶輕蔑說：「我不認為可以與一個比你大13倍的對手針鋒相對。」

加拿大財長沈潘（François-Philippe Champagne）昨天在與貝森特會面前強硬回應。他表示，將會告訴貝森特，「我們會捍衛加拿大的勞工、產業與國家」。

G7討論對烏克蘭支持

會議期間還討論「支持烏克蘭」的議題，七大工業國集團（G7）在場邊進行相關磋商。

法新社報導，莫斯科今夏對基輔加強襲擊，美國斡旋的談判仍陷入僵局，克里姆林宮則繼續堅持其極大主義的停火條件。

德國財長克林拜耳（Lars Klingbeil）昨天表示，針對平民的「野蠻火箭攻擊正不斷增加」、「這一切必須停止」。

克林拜耳表示，他與其他歐洲財長「已經非常明確表達我們對烏克蘭的立場」。他說，G7領袖8月31日深夜召開會議時，烏克蘭財長也透過連線參與支援基輔的討論。

精華 FAQ

  • 會議核心集中在全球經濟成長、減少經濟失衡、處理主權債務重整，以及要求各國切斷伊朗經濟命脈。美方希望藉此凝聚主要經濟體共識，推動更強的成長政策。

  • 因中國反對涉及「非市場政策」、關鍵礦物與航運安全等措辭，導致19國同意、1國反對的局面。中方對批評其出口戰略與相關表述有異議，公報因此流產。

  • 俄財長現身引發歐洲強烈不滿，而歐洲、加拿大等盟友也批評美國政策損害本國經濟，顯示川普政府雖強調成長與秩序，卻與傳統盟友出現明顯裂痕。

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