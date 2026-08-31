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中國法院凍結安世半導體逾3億美元股權

中央社台北31日電
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中國聞泰科技與荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）的紛爭持續。(路透)
中國聞泰科技與荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）的紛爭持續。(路透)

中國聞泰科技與荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）的紛爭持續。聞泰科技今天晚間發表公告，指中國法院已凍結安世半導體及其設備子公司在中國持有、價值人民幣21.39億元（約3.2億美元）的相關股權。

聞泰科技是安世半導體的控股股東。荷蘭政府去年介入安世半導體，理由是擔心其技術、資金及生產資產可能被轉移到海外。其後荷蘭的商業法院暫停了安世半導體執行長的職務，並將與聞泰科技持股相關的表決權交由獨立人士管理。

中國隨後對安世半導體在中國的業務實施出口管制，導致出貨受到干擾。在中國與荷蘭談判後，中國同意恢復安世半導體的相關晶片供應，而荷蘭則暫停了先前的相關命令。

聞泰科技至今仍未恢復其失去的表決控制權。聞泰科技及其子公司裕成控股於今年5月提告安世半導體及其相關公司等。聞泰科技指控被告不法執行或協助執行荷蘭方的歧視性限制措施，並要求賠償人民幣80億元。

綜合路透及陸媒證券時報網報導，聞泰科技今晚在公告中表示，公司於28日收到廣東省東莞市中級人民法院出具的「民事裁定書」，基於公司及裕成控股提出的財產保全申請，法院裁定查封、扣押、凍結被申請人安世有限公司、安泰可有限公司名下價值人民幣21.39億元的等額財產，裁定立即開始執行。

此次凍結措施涵蓋安世有限公司持有的4家中國企業股權，以及其設備子公司安泰可有限公司全資持有的安泰可無錫公司股權。

相關措施已於8月20日至8月25日期間陸續生效，並將持續至2029年8月。

精華 FAQ

  • 廣東省東莞市中級人民法院裁定，查封、扣押並凍結安世有限公司及安泰可有限公司名下，價值人民幣21.39億元的等額財產，並已立即執行。

  • 措施涵蓋安世有限公司持有的4家中國企業股權，以及其設備子公司安泰可有限公司全資持有的安泰可無錫公司股權，相關措施最長將持續至2029年8月。

  • 荷蘭政府曾介入安世半導體，憂慮技術與資產外移，之後又有法院暫停執行長職務並移交表決權；中國其後實施出口管制，雙方至今仍在法律與監管衝突中。

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