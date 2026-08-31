我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅激戰 美國客遊加拿大最想知道的2件事

大峽谷暴洪尋獲1男子遺體 約15人下落不明

美股早盤／美伊睽違一個月再度開戰 三大指數走跌 費半獨揚

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股31日早盤走跌，美伊時隔一個月再度開戰，引發油價上漲和殖利率走升。 歐新社
美股31日早盤走跌，美伊時隔一個月再度開戰，引發油價上漲和殖利率走升。 歐新社

美股31日早盤走跌，主因是美國和伊朗時隔一個月再度交火，導致油價與殖利率上升。

道瓊工業指數31日早盤下跌0.6%；標普500和那斯達克指數則分別下跌0.4%和0.3%；費城半導體指數漲0.6%；台積電ADR漲1%。

美國中央司令部30日證實，已對伊朗拉拉克島（Larak Island）的兩座火箭發射器發動攻擊。這將是自7月下旬以來美國首次公開揭露的伊朗攻擊，伊朗國營媒體報導，德黑蘭攻擊約旦美軍基地做為報復。

兩國敵意再度升級後，國際油價迅速攀升。美國西德州中級原油期貨大漲逾3%至每桶逾86美元，布蘭特原油期貨也漲逾3%至超過91美元。

美國10年期公債殖利率上漲逾3個基點至4.754%，達到自2025年1月15日來最高水準；30年期殖利率上漲4個基點至5.255%，2年期殖利率小跌不到1個基點至4.342%。聯準會（Fed）主席華許28日在傑克森洞的鷹派發言，使2年期殖利率躍漲12個基點。

投資人也關注在北卡羅萊納州舉行的20國集團（G20）財長與央行總裁會議，並將期待本周發布的一系列數據，包括9月1日將發布的ISM製造業採購經理人指數（PMI），和9月4日的非農就業數據。

市場如今對Fed下次9月會議升息的預期已更加提高。據芝商所FedWatch工具，市場如今預期Fed升息的機率為59.9%，遠高於華許傑克森洞談話前的35.4%。

精華 FAQ

  • 主要原因是美國與伊朗時隔一個月再度交火，地緣政治風險升高，帶動油價與殖利率走高，壓抑道瓊、標普500與那斯達克指數表現。

  • 國際油價迅速攀升，美國西德州中級原油期貨漲逾3%至每桶逾86美元，布蘭特原油也漲逾3%至超過91美元，10年期美債殖利率同步走高。

  • 在華許於傑克森洞發表鷹派談話後，市場對Fed9月升息的預期明顯升溫，根據FedWatch工具，升息機率已從35.4%提高到59.9%。

美伊 美股 伊朗

上一則

重磅 輝達投資聯發科35億美元 深化合作

下一則

華為上半年營收增一成 淨利卻跌超三成 研發投入創新高

延伸閱讀

美股早盤／財部購債效應僅一天 殖利率轉升 3大指數全跌

美股早盤／財部購債效應僅一天 殖利率轉升 3大指數全跌
美股周線收紅 費半卻熄火 下周就業和博通接棒考驗AI行情

美股周線收紅 費半卻熄火 下周就業和博通接棒考驗AI行情
美股早盤／AI發債搶錢 美長債殖利率衝19年高 費半瀉3%

美股早盤／AI發債搶錢 美長債殖利率衝19年高 費半瀉3%
美股反彈但周線收黑 下周華許演說威力可能更甚Nvidia財報

美股反彈但周線收黑 下周華許演說威力可能更甚Nvidia財報

熱門新聞

巴菲特主導波克夏大舉投資Alphabet，但這筆100億美元的押注目前出現小幅帳面虧損。(美聯社)

巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元

2026-08-27 22:18
美國眾議院議員裴洛西與夫婿保羅。（美聯社）

國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股

2026-08-24 23:03
柴油與肥料成本飆漲，加上極端氣候打擊收成，美國農民面臨40年來最嚴重財務危機。示意圖。（路透）

美農民慘兮兮 今明兩年恐都賺不到錢 九大作物種植戶估虧630億美元

2026-08-25 04:31
美國聯準會主席華許。（美聯社）

華許傑克森洞演講5要點一次看

2026-08-28 11:05
聯準會（Fed）主席華許。（美聯社）

Fed華許周五演講 專家：市場如果聽到這些會大漲

2026-08-25 09:38
日本豐田汽車公司計劃於明年秋季在中國生產下一代電動汽車。(歐新社)

豐田將在中國生產下一代電動汽車 新車型是這一款

2026-08-28 18:41

超人氣

更多 >
橄欖園餐廳「義大利麵吃到飽」回歸 增2全新菜色

橄欖園餐廳「義大利麵吃到飽」回歸 增2全新菜色
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌陀佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌陀佛
遭16所大學拒卻被谷歌搶 華裔學霸提告歧視迎轉機

遭16所大學拒卻被谷歌搶 華裔學霸提告歧視迎轉機
赴美多年被同化？ 華人曝「美國化」跡象：全年喝冰水、慣性假笑

赴美多年被同化？ 華人曝「美國化」跡象：全年喝冰水、慣性假笑