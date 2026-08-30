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Nvidia營收展望樂觀得令人震驚 華爾街猜神隊友是它

編譯廖玉玲／綜合外電
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Nvidia對下年度的營收展望非常樂觀，華爾街分析師紛紛推測是受惠於SpaceX...
Nvidia對下年度的營收展望非常樂觀，華爾街分析師紛紛推測是受惠於SpaceX的大單。(路透)

輝達（Nvidia，又稱英偉達）上周公布財報時，對下一年度的營收展望，套用一位分析師的話來說，「樂觀得令人震驚」。但預期如此之高，不免讓一些投資人好奇：輝達憑的是什麼？ 

輝達預估，在截至2028年1月的會計年度，營收將增長逾70%。瑞穗分析師奧雷根在給客戶的報告中說，華爾街眼下的一個關鍵問題是，這一預測是否「只是源於」SpaceX打算只使用輝達的資料中心晶片這一個原因。 

SpaceX的目標，是在明年底前部署接近10 GW的算力。輝達預定明年推出Rubin晶片，而SpaceX執行長馬斯克曾表示，該公司預計將可獲得其中相當大一部分產品；AvaTrade首席市場分析師利曼說，這讓SpaceX對輝達越來越重要，也凸顯出雙方的關係正變得何等重要。 

其實SpaceX和輝達已合作約10年，但兩家公司並非一直像現在看來這般緊密。輝達既是SpaceX的主要供應商，也是這家太空公司的投資人。截至6月30日，輝達持有210億美元的SpaceX股票。 

Deepwater資產管理公司執行合夥人蒙斯特估算，SpaceX貢獻輝達上季5%的營收，比例高於之前一季的3%。 

不過可以確定的是，輝達的營收來源是來自許多方向的龐大需求。 

利曼認為，SpaceX的承諾仍意義重大，獨家安排也釋放出真實的競爭訊號。不過她也說，若以更長遠的眼光看，輝達面對的需求已經超出消化能力；在AI領域，焦點將落在供應能否追上需求。 

另一個問題是，輝達是否會繼續向馬斯克提供資金支持，協助他實現與算力相關的目標。分析師預計，SpaceX未來十年將相當依賴債務；瑞穗估計，該公司需要3,000億至5,000億美元，才能實現2027年的算力目標。 

日前，輝達宣布與Apollo全球管理、黑石集團和高盛多家金融公司合作，計劃籌措超過5,000億美元第三方資本，為AI基礎設施建設提供資金。儘管這一計畫仍有許多未知之處，但分析師認為至少其注資目標之一或許正是SpaceX。 

精華 FAQ

  • 因為輝達預估未來年度營收將增長逾70%，分析師懷疑這不只是整體AI需求強勁，也可能與SpaceX打算大量採購輝達資料中心晶片有關。

  • SpaceX目標在明年底前部署接近10 GW算力，且馬斯克曾表示會取得輝達Rubin晶片的相當大部分，這使SpaceX成為輝達更重要的客戶。

  • 輝達不僅是SpaceX主要供應商，也是其投資人，截至6月30日持有210億美元SpaceX股票；同時輝達也參與超過5,000億美元AI基建融資計畫。

華爾街 NVIDIA SpaceX

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