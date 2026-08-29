彭博專欄作家：華許演說堪稱給市場的前瞻指引

美國聯準會（Fed）主席華許。路透

美國聯準會（Fed）主席華許 28日在央行年會發表「鷹派」演說後，美國2年期公債殖利率 應聲衝高，科技股、金價和比特幣 全倒。有部分分析師表示，華許的發言令人訝異，因為與7月Fed決策會後發言相比，簡直是「180度大轉彎」。

華許傑克森洞專題演說過後，美國2年期公債殖利率飆升12個基點至五周來最高的4.35%，是至少2010年以來同場合所見最強烈的反應。而且，震撼波擴及對利率敏感的其他資產，例如科技股、比特幣和黃金。這些所謂的「貶值交易」（debasement trade）押注美元將走貶，在7月29日聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會後漲勢再起。

基於華許一直不願透露Fed利率政策走向，市場原本認為28日的演說了無新意，不料華許當天的評論卻出乎許多人意料。

DWS Americas固定收益主管卡卓波恩就說：「不論怎麼稱之，華許說的，正是市場期待7月FOMC會議提供的那種前瞻指引。他觸及的範疇甚至遠超出預期，不僅駁斥薪資通膨，還聲稱現行政策其實（對成長）不具限制性。可謂180度大轉彎。」

彭博資訊專欄作家李文也指出，華許口口聲聲說不願給市場政策前瞻指引，28日卻不經意給了。比如他說，通膨若是未能「以明顯、充分的速度」朝2%目標收斂，Fed就會採取行動。這不是前瞻指引，什麼才是。