豐田將在中國生產下一代電動汽車 新車型是這一款

日本豐田汽車公司計劃於明年秋季在中國生產下一代電動汽車。(歐新社)

據《日本 經濟新聞》網站28日報導，日本豐田 汽車（Toyota ）公司計劃於明年秋季在中國生產下一代電動汽車（EV），新車型為豐田旗下品牌凌志（Lexus）的運動型多用途車（SUV）。

據報導，新車型計劃在豐田上海新工廠生產，首年產量約為每月1000輛，2028年起年產量將提升至數萬輛。

報導說，豐田此前長期在日本研發和製造油電混合動力車（HEV）和燃料電池車（FCEV）等車型，並透過擴大在日本和美國等市場的銷售開拓全球市場，此次將最新車型率先在日本以外的國家投產，對豐田而言較為罕見。這意味著過去以日本為研發中心、再向海外出口產品的模式正在發生變化。

業界人士認為，豐田此舉不僅著眼於中國市場，也意在借助中國的技術和產業優勢提升全球競爭力。隨著中國新能源汽車市場快速發展，豐田加大在華研發投入，將部分電動汽車研發業務轉向中國，加快產品開發時程。

中西汽車產業調研公司（Nakanishi Research Institute）首席分析師中西孝樹（Takaki Nakanishi）表示，中國正引領汽車智慧化和人工智慧（AI）發展，豐田已無法繞開這一趨勢，需要深入中國市場學習相關技術，並將成果應用於其全球業務。