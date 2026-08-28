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豐田將在中國生產下一代電動汽車 新車型是這一款

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豐田將在中國生產下一代電動汽車 新車型是這一款

新華社東京8月28日電
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日本豐田汽車公司計劃於明年秋季在中國生產下一代電動汽車。(歐新社)
日本豐田汽車公司計劃於明年秋季在中國生產下一代電動汽車。(歐新社)

據《日本經濟新聞》網站28日報導，日本豐田汽車（Toyota）公司計劃於明年秋季在中國生產下一代電動汽車（EV），新車型為豐田旗下品牌凌志（Lexus）的運動型多用途車（SUV）。

據報導，新車型計劃在豐田上海新工廠生產，首年產量約為每月1000輛，2028年起年產量將提升至數萬輛。

報導說，豐田此前長期在日本研發和製造油電混合動力車（HEV）和燃料電池車（FCEV）等車型，並透過擴大在日本和美國等市場的銷售開拓全球市場，此次將最新車型率先在日本以外的國家投產，對豐田而言較為罕見。這意味著過去以日本為研發中心、再向海外出口產品的模式正在發生變化。

業界人士認為，豐田此舉不僅著眼於中國市場，也意在借助中國的技術和產業優勢提升全球競爭力。隨著中國新能源汽車市場快速發展，豐田加大在華研發投入，將部分電動汽車研發業務轉向中國，加快產品開發時程。

中西汽車產業調研公司（Nakanishi Research Institute）首席分析師中西孝樹（Takaki Nakanishi）表示，中國正引領汽車智慧化和人工智慧（AI）發展，豐田已無法繞開這一趨勢，需要深入中國市場學習相關技術，並將成果應用於其全球業務。

精華 FAQ

  • 據報導，豐田將在中國生產的下一代電動車，將是旗下品牌凌志的運動型多用途車SUV，顯示其電動化策略已延伸到高階品牌車款。

  • 新車預計在豐田上海新工廠生產，首年產量約為每月1000輛，並計劃自2028年起把年產量提升到數萬輛，逐步擴大規模。

  • 這代表豐田過去以日本為研發中心、再向海外輸出的模式正在轉變，也反映其希望借助中國在智慧化、AI與新能源汽車的優勢提升全球競爭力。

Toyota 日本 豐田

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