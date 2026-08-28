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通膨憂慮升溫 美8月消費者信心下滑6%

華許全球央行年會演說 憂通膨高、偏好更安靜的聯準會

中央社華盛頓28日專電
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聯準會主席華許在懷俄明州傑克森洞舉行的全球央行年會發表演說。（美聯社）
聯準會主席華許在懷俄明州傑克森洞舉行的全球央行年會發表演說。（美聯社）

美國新任聯邦準備理事會（Fed）主席華許今天首度在全球央行年會上發表主題演說表示，儘管美國今年夏季通膨數據優於預期，但未顯示，通膨基本趨勢已有實質改善；他強調，升息是應對通膨的核心工具，也說，偏好「更安靜的聯準會」。

5月就任聯準會主席的華許（Kevin Warsh）今天在美國懷俄明州傑克森洞（Jackson Hole）舉行的全球央行年會發表演說。美國國家廣播公司（NBC）報導，華許指出，美國勞動市場表現「穩定」，還說，這是他認為物價「更令人擔憂」的原因之一。

華許提到，雖然今年夏季的通膨數據「優於預期，但這些數據並未告訴我，通膨的基本趨勢已有實質改善」。他未說明若物價持續高於2%的目標漲幅時，聯準會將如何因應，但強調，升息是應對通膨的核心工具。

華許在演說中表示：「我們必須確保基本通膨正明顯且以足夠的速度朝我們的目標靠近。否則，我們還有工作要做。」

在他發表演說後，市場預期聯準會將在下個月升息以冷卻通膨的機率增加。

聯準會7月底在政策會議上維持利率不變，是連續第5次利率按兵不動。

美國財經媒體CNBC報導，除了對通膨的擔憂之外，華許大致上對美國經濟表達信心，並說，經濟「似乎已有所增強」。

他引用了人工智慧（AI）帶來的益處並指出，企業與消費者支出表現依然穩健。

另外，華許重申，他偏好「更安靜的聯準會」，不再採用前聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）所使用的「前瞻式指引」（forward guidance），也就是預先告知市場、民眾，央行計劃在近期採取的行動。

華許表示，若市場嚴重依賴聯準會的指引，而聯準會又依賴市場價格，「我們所有人就更有可能對新的情勢視而不見、更可能對局勢轉變猝不及防，也更有可能在政策制定中出差錯」。

精華 FAQ

  • 他表示美國通膨仍未明顯改善，升息仍是抗通膨的核心工具，同時認為聯準會應降低對市場的高頻指引，維持更安靜的溝通方式。

  • 因為他認為美國勞動市場表現仍算穩定，沒有出現明顯惡化；相較之下，通膨雖短期數據較佳，卻未顯示基本趨勢已實質改善。

  • 他明確偏好更安靜的聯準會，認為若市場過度依賴聯準會指引，央行也依賴市場價格，將更容易錯判新情勢並在政策上出錯。

聯準會 華許

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